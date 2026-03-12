Detaliile accidentul rutier de la Grănicești: O șoferiță a virat la stânga în zonă în care manevra e interzisă și a fost lovită de un camion



Polițiștii din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți au fost sesizați miercuri, 11 martie 2026, în jurul orei 10:45, prin SNUAU 112, cu privire la un accident rutier produs în localitatea Grănicești.

La fața locului, polițiștii au stabilit că, în jurul orei 10:40, o femeie de 25 de ani din comuna Grănicești conducea un autoturism marca VW Tiguan din direcția Suceava către Siret, având ca pasager pe scaunul din dreapta față un bărbat de 77 de ani. Ajunsă în apropierea intersecției dintre DN 2 E85 și DJ 178B, conducătoarea auto a dorit să vireze la stânga către domiciliu, deși în zonă exista marcaj longitudinal continuu.

În același moment, un ansamblu de vehicule format din autoutilitară marca MAN și semiremorcă marca WIELTON, care efectua manevra de depășire a autoturismului VW Tiguan, a acroșat vehiculul din partea laterală stângă. În urma impactului, autoturismul VW Tiguan s-a răsturnat în șanțul din stânga părții carosabile.

Conducătoarea auto și pasagerul au suferit contuzii ușoare și au fost preluați de un echipaj medical de urgență, fiind transportați la Spitalul Județean de Urgență Suceava pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Ambii conducători auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.