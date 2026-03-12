Detaliile accidentului de pe Varianta Ocolitoare Suceava: O șoferiță din Fălticeni a întors mașina în zonă interzisă fiind acroșată de un alt autoturism



Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava au deschis dosar penal după un accident rutier produs în această dimineață pe Varianta Ocolitoare Suceava (VO2P), în care au fost implicate două autoturisme.

Accidentul s-a produs în jurul orei 05:55, pe sectorul de drum cu direcția Fălticeni – Siret. Conform verificărilor efectuate de polițiști și tehnicianul criminalist, o femeie de 66 de ani, din municipiul Fălticeni, care conducea un autoturism marca Opel Zafira, a efectuat manevra de întoarcere pe un sector de drum unde aceasta era interzisă.

În urma manevrei interzise, autoturismul Opel Zafira a fost acroșat de un Peugeot 307 condus în aceeași direcție de un bărbat de 59 de ani, din comuna Pătrăuți.

În urma impactului, șoferul Peugeot-ului a suferit leziuni ușoare, fiind diagnosticat preliminar cu traumatism toracic ușor prin accident rutier. Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical SMURD și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”, cercetările fiind continuate de polițiștii rutieri suceveni.