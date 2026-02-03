Acțiune în sistem „Releu” pe DN 2 – E85 în județul Suceava: 78 de sancțiuni și 8 permise reținute pentru viteză excesivă



Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au desfășurat luni, 2 februarie 2026, între orele 13:00 și 17:00, o acțiune în sistem „Releu” pe Drumul Național 2 – E85, unul dintre cele mai circulate și cu risc rutier ridicat din județ.

Inițiativa, coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române și la nivel local de Serviciul Rutier IPJ Suceava, a vizat reducerea riscului rutier prin prevenirea și combaterea accidentelor cauzate de viteza excesivă.

Potrivit inspectorului șef adjunct al IPJ Suceava, comisar șef Ionuț Epureanu, echipajele au acționat în puncte fixe și mobile, de la intrarea în județ în localitatea Drăgușeni până pe raza orașului Siret. Radarele au fost dispuse în cascadă, alternând dinamic în funcție de valorile de trafic și riscurile identificate pe tronsoane. Au fost instituite 7 filtre rutiere, fiind angrenați polițiști din structurile rutiere și utilizate patru cinemometre și trei aparate radar TruCam.

Pe parcursul acțiunii au fost verificate peste 200 de vehicule și efectuate 23 de testări cu aparatul etilotest pentru depistarea consumului de alcool. Au fost aplicate 78 de sancțiuni contravenționale, dintre care 40 pentru depășirea limitei legale de viteză.

Ca măsuri complementare, polițiștii au retras 9 certificate de înmatriculare și au reținut 8 permise de conducere. La ieșirea din municipiul Fălticeni a fost organizat un punct de verificare tehnică a vehiculelor, cu sprijinul Registrului Auto Român, fiind evaluate peste 20 de autovehicule. În urma controalelor, au fost reținute 2 seturi de plăcuțe de înmatriculare, iar vehiculele cu deficiențe tehnice majore au fost imobilizate.

Pe durata desfășurării acțiunii nu au fost înregistrate accidente rutiere. Conducătorii auto opriți au fost informați cu privire la importanța respectării regulilor de circulație, a limitelor de viteză și a unui comportament responsabil în trafic.

DN 2 – E85 rămâne un drum cu risc rutier ridicat în județul Suceava și pe întreg traseul național, viteza neadaptată fiind una dintre principalele cauze ale accidentelor grave. Poliția reamintește participanților la trafic să manifeste prudență, să respecte normele rutiere și să adopte o conduită preventivă pentru siguranța proprie și a celorlalți.