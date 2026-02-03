Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, iluminat în portocaliu de Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava va fi iluminat miercuri seară, 4 februarie 2026, în culoarea portocaliu, pentru a marca Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului. Inițiativa face parte dintr-o campanie națională coordonată de Asociația Magic, prin care zeci de clădiri simbol din România transmit un mesaj de solidaritate față de persoanele afectate de această boală și familiile lor.

World Cancer Day, inițiativă anuală a Uniunii pentru Controlul Internațional al Cancerului (UICC), este marcată în fiecare an pe 4 februarie și implică persoane, instituții și organizații din întreaga lume în eforturi de conștientizare, prevenție și sprijin. Una dintre acțiunile vizibile este iluminarea în portocaliu – culoarea oficială a zilei – a monumentelor și clădirilor emblematice, pentru a atrage atenția asupra luptei împotriva cancerului.

Miercuri, 4 februarie 2026, între orele 19:00 și 22:00, la inițiativa Asociației Magic, peste 60 de imobile importante din țară vor fi iluminate în această culoare. Campania subliniază importanța prevenției, depistării precoce și sprijinului acordat pacienților, în special copiilor diagnosticați cu afecțiuni oncologice.

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava, devenit sediu teatral în 2015 prin hotărâre a Consiliului Local, este una dintre clădirile selectate pentru acest gest simbolic. Edificiul, construit la sfârșitul anilor ’50 în stil neoclasic stalinist, a funcționat inițial ca Cinematograf Modern. După o perioadă de degradare post-2000, a fost preluat de administrația locală, renovat cu fonduri europene și transformat în instituție culturală modernă.

Asociația Magic, partener UICC din 2021, marchează anual această zi prin astfel de acțiuni vizibile, cu accent pe copiii afectați de cancer. În România, aproximativ 450 de copii și adolescenți (0-19 ani) sunt diagnosticați anual cu forme de cancer, iar la nivel global sunt circa 400.000 de cazuri noi pe an. Statisticile arată că până la 90% dintre tipurile de cancer sunt tratabile dacă sunt depistate precoce, subliniind rolul educației și conștientizării.

”În jur de 450 de copii între 0 și 19 ani sunt diagnosticați anual cu cancer în România. În întreaga lume, sunt aproximativ 400.000 de cazuri noi. Iar asta este un paradox, dat fiind că în prezent medicina a evoluat atât de mult, încât 90% dintre tipurile de cancer sunt tratabile. Deci problema e în educație, în conștientizare, pentru prevenirea sau depistarea cât mai din timp a unui cancer. […] Pentru noi, copiii aceștia și familiile lor nu sunt statistici, cifre pe hârtii uitate prin sertare. Sunt aproape familia noastră, se pot baza pe noi în orice moment al drumului lor spre vindecare.” – a declarat Andreea Nichita, supraviețuitor al luptei cu cancerul și președinta Asociației Magic.

Iluminarea clădirilor reprezintă un gest colectiv de empatie și un apel la implicare comunitară în susținerea celor afectați.