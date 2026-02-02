DRDP Iași avertizează: Mesaje false cu plata urgentă a rovinietei duc la furt de date bancare



Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a emis un avertisment oficial privind o campanie activă de fraudă electronică ce circulă în aceste zile prin mesaje SMS și WhatsApp. Infractorii se prezintă drept reprezentanți ai „Rovinietei” sau ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR SA) și solicită plata urgentă a unei presupuse „taxe de drum restante”, amenințând cu amendă majorată și confiscarea vehiculului în cazul neplății imediate.

Mesajele conțin link-uri către site-uri false (phishing) care imită platforma oficială de plată rovinietă și cer introducerea datelor cardului bancar. DRDP Iași subliniază că aceste mesaje NU sunt reale și că instituția nu trimite niciodată SMS-uri cu link-uri de plată, nu amenință cu confiscarea vehiculelor și nu solicită date bancare prin mesaje nesolicitate.

„CNAIR NU trimite SMS-uri cu linkuri de plată. CNAIR NU confiscă vehicule. Link-urile din astfel de mesaje duc către site-uri fantomă, create doar pentru a fura date personale și bancare”, se arată în comunicatul oficial al DRDP Iași.

Pentru verificarea oricăror obligații de plată a rovinietei, șoferii sunt sfătuiți să acceseze exclusiv platforma oficială: https://www.erovinieta.ro/vignettes-portal-web/#/mobile sau aplicația mobilă autorizată. Orice mesaj care solicită acțiune urgentă prin link trebuie considerat fraudulos.

Recomandările DRDP Iași sunt clare:

NU accesați link-ul din mesaj

NU introduceți datele cardului

Ștergeți imediat mesajul și blocați/raportați expeditorul

Verificați întotdeauna pe canalele oficiale CNAIR

Distribuirea acestui avertisment poate preveni pierderi financiare și furturi de identitate.