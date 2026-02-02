Primăria Suceava va reabilita cinci parcuri publice cu fonduri europene: proiect de 15 milioane de lei supus aprobării în ședința CL de joi



Consiliul Local al Municipiului Suceava va dezbate și aproba joi, 6 februarie 2026, într-o ședință extraordinară, proiectul „Reabilitare parcuri publice în municipiul Suceava” (cod SMIS 354460), în valoare totală de 15.185.481,37 lei (inclusiv TVA), care urmează să fie finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 3 – O regiune durabilă, mai prietenoasă cu mediul.

Proiectul a fost depus de Primăria Suceava și a primit, la data de 28 ianuarie 2026, comunicarea oficială de la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est privind intrarea în etapa de contractare, cu termen de răspuns până la 17 februarie 2026. Pentru a îndeplini cerințele ghidului de finanțare, este necesară emiterea unei hotărâri de consiliu local care să aprobe proiectul și structura cheltuielilor conform evaluării tehnico-financiare finale.

Valoarea eligibilă a proiectului este de 11.404.561,81 lei (inclusiv TVA), din care:

11.176.470,56 lei – cheltuieli nerambursabile (FEDR);

228.091,25 lei – contribuție proprie de 2% din valoarea eligibilă.

Contribuția totală proprie a Municipiului Suceava se ridică la 4.009.101,81 lei (inclusiv TVA), reprezentând:

3.780.919,56 lei – cheltuieli neeligibile;

228.091,25 lei – cota de 2%.

Obiectivul principal al investiției este refuncționalizarea și revitalizarea spațiilor verzi urbane, prin îmbunătățirea calității mediului, reducerea poluării aerului, atenuarea efectelor de insulă de căldură urbană și promovarea biodiversității.

Proiectul vizează cinci parcuri publice:

Parc Mărășești (4.054 m²);

Parc Bloc T1 (1.728 m²);

Parc Universitate (9.501 m²);

Parc Ițcani – str. Gării (6.482 m²);

Parc Central „Prof. Ioan Nemes” (14.417 m²).

Printre activitățile prevăzute se numără:

curățare, toaletare și modelare a terenurilor;

montare sisteme de irigații;

gazonare și plantare de arbori, arbuști și plante perene adaptate zonei climatice;

amenajare alei cu materiale ecologice non-invazive;

amplasare mobilier urban din materiale prietenoase cu mediul (bănci, coșuri de gunoi);

modernizare / amplasare locuri de joacă;

construire / amenajare toalete ecologice racordate la rețelele de apă și canalizare;

demolare construcții existente neconforme.

Durata de implementare este de 21 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Consiliul Local va aproba și asigurarea resurselor financiare necesare implementării, inclusiv pentru cheltuielile conexe ce pot apărea pe parcurs (care vor face obiectul unor hotărâri ulterioare), precum și pentru perioada de durabilitate a proiectului.

Primarul Vasile Rîmbu subliniază importanța investiției: „Realizarea acestui proiect contribuie direct la creșterea calității vieții în municipiu, prin crearea unor spații verzi moderne, sigure și accesibile, care oferă servicii ecosistemice esențiale: răcirea mediului urban, îmbunătățirea calității aerului și retenția apelor pluviale.”

După aprobarea hotărârii, Primăria urmează să depună documentele solicitate la ADR Nord-Est în vederea semnării contractului de finanțare.