Romsilva demarează proiectul „Sistem Informatic pentru Gestionarea Fondului Forestier Administrat de Romsilva”

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva anunță semnarea, la data de 30 ianuarie 2026, a contractului de finanțare pentru implementarea proiectului „Sistem Informatic pentru Gestionarea Fondului Forestier Administrat de Romsilva”, un demers strategic de digitalizare care vizează modernizarea și eficientizarea serviciilor publice furnizate cetățenilor și mediului de afaceri, precum și optimizarea activităților interne ale instituției.

Proiectul a fost elaborat cu sprijinul tehnic al Autoritatății pentru Digitalizarea României și este finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF), în cadrul priorității dedicate digitalizării administrației publice.

Prin implementarea unui sistem informatic integrat la nivelul instituției, Romsilva urmărește digitalizarea extensivă a interacțiunii cu persoanele fizice și juridice, simplificarea procedurilor administrative și creșterea transparenței și accesibilității serviciilor. Noul sistem va permite furnizarea online a principalelor servicii publice, inclusiv gestionarea contractelor de pază și administrare a fondului forestier, depunerea solicitărilor de inventariere a masei lemnoase, emiterea aprobărilor de acces în parcurile naționale și naturale administrate de Romsilva, emiterea avizelor pentru pescuit recreativ, furnizarea de informații privind fondul forestier, precum și transmiterea și soluționarea petițiilor în format digital.

Totodată, proiectul vizează automatizarea fluxurilor interne de lucru, îmbunătățirea interoperabilității cu alte instituții publice, creșterea calității datelor și a proceselor decizionale, precum și formarea personalului care va utiliza noul sistem informatic. Implementarea acestuia va conduce la reducerea birocrației, scurtarea timpilor de procesare și creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor și mediului de afaceri, aliniind activitatea Romsilva la standardele europene de e-guvernare.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 73.525.235 lei, inclusiv TVA, din care 55.106.648,22 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 18.418.586,78 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național. Data începerii proiectului este 30 ianuarie 2026.

Prin acest proiect, Romsilva își continuă procesul de transformare digitală și modernizare instituțională, cu scopul de a oferi servicii publice mai rapide, mai eficiente și mai accesibile, contribuind la gestionarea durabilă a fondului forestier național. Pentru mai multe detali, consultați site-ul nostru https://www.rosilva.ro/rnp/comunicate_de_interes_public__p_72.htm