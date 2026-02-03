Cseke Attila: Finanțare predictibilă pentru sute de investiții CNI în 2026 – peste 300 de obiective finalizate și spațiu pentru noi proiecte



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a prezentat, marți, 3 februarie 2026, la conferința de presă organizată cu ocazia inaugurării creșei din Siret, mecanismele de finanțare predictibilă introduse pentru investițiile derulate prin Compania Națională de Investiții (CNI) și perspectivele pentru anul în curs.

Potrivit ministrului, Ordonanța 87/2025, adoptată la finalul lunii decembrie 2025, aduce o predictibilitate fără precedent pentru antreprenori și beneficiari. Pentru investițiile cu grad de execuție peste 50% (peste 500 de obiective), finanțarea este asigurată integral conform graficului de execuție pe întreg anul 2026. Pentru alte aproape 300 de investiții cu grad de execuție între 0 și 50%, se asigură 50% din graficul de execuție pe 2026.

„Fiecare antreprenor știe exact pe leu câți bani are disponibili în 2026. Din portofoliul de aproape 800 de proiecte la CNI, circa 300 se vor finaliza cu acest sistem predictibil. Odată finalizate și scoase din finanțare, putem aduce din spate alte investiții. Ideea principală este să finalizăm cât mai multe”, a explicat Cseke Attila.

La nivel general, Ministerul Dezvoltării gestionează peste 15.600 de investiții (prin PNRR și programe naționale). Pe baza simulărilor și discuțiilor din coaliție, obiectivul pentru 2026 este finalizarea a peste 7.600 dintre acestea – puțin peste jumătate –, ceea ce va genera spațiu financiar pentru noi proiecte.

Referitor la calendarul bugetului de stat, ministrul a precizat că, potrivit propunerii ministrului Finanțelor discutate în coaliție, legea bugetului ar urma să intre în Parlament la sfârșitul lunii februarie 2026.

Întrebat despre situația proiectelor cu fonduri europene în care contribuția inițială a autorităților locale era foarte mică (2-10%), iar acum unele primării sunt nevoite să acopere 40-50% din costuri din cauza creșterii prețurilor materialelor, Cseke Attila a explicat că în portofoliul Ministerului Dezvoltării presiunea este limitată.

Un exemplu concret menționat a fost programul PNRR de construire a locuințelor NZEB pentru tineri specialiști: prețul inițial agreat cu Comisia Europeană era de 794 euro/mp în 2022, iar acum a fost actualizat la aproape 1.200 euro/mp după negocieri. Totuși, în unele cazuri, constructorii cer 1.400-1.500 euro/mp, iar autoritățile locale trebuie să găsească soluții financiare suplimentare.

„Nu în toate situațiile este așa. Sunt proiecte care se încadrează în ce putem deconta. Pentru restul, va trebui găsită o soluție. Cele mai multe programe cu fonduri europene sunt gestionate de MIPE și de ADR-uri, acolo fiind presiunea cea mai mare. La noi, finanțarea acoperă ceea ce este necesar pentru a termina lucrările”, a adăugat ministrul.

Cseke Attila a subliniat că proiectele PNRR au termene stricte de finalizare în 2026, motiv pentru care soluțiile trebuie urgentate, spre deosebire de investițiile pe buget de stat unde există mai multă flexibilitate.