Programul lunii februarie 2026 la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava: premieră națională și spectacole pentru toate gusturile

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunță programul complet al lunii februarie 2026, care aduce atât evenimente dedicate copiilor, spectacole de teatru contemporan, cât și montări clasice reinterpretate. Luna începe cu ateliere de lectură dedicate Zilei Internaționale a Cititului Împreună și Zilei Naționale a Lecturii, continuă cu premiera națională a piesei „Dealurile Californiei” și include spectacole pentru publicul tânăr și adult, printre care „Cioburi”, „Divorțul anului” și monodramă „Münchausen”.

06 / Vineri / 11:00 – Cărțile vorbesc Casa Cărții

Cărțile vorbesc este un atelier de lectură organizat cu prilejul Zilei Internaționale a Cititului Împreună, eveniment care promovează cititul cu voce tare, aducând împreună copii și adulți din peste 170 de țări. Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava îi invită pe cei mici la Librăria Casa Cărții, pentru a conștientiza importanța poveștilor împărtășite și a conexiunii umane prin intermediul cărților.

13 / Vineri / 11:00 – Detectivii de povești Casa Cărții

O altă sărbătoare a lecturii, un nou atelier.Ziua Națională a Lecturii va fi marcată de Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava care organizează atelierul de lectură Detectivii de povești,în același spațiu prietenos al Librăriei Casa Cărții. Scopul este încurajarea cititului.

14 / Sâmbătă / 19:00 – Dealurile Californiei – PREMIERĂ

Dealurile Californiei de Jez Butterworth, în regia lui Horia Suru, este o producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, montată în premieră națională. Un text ofertant, o echipă de producție performantă și o distribuție fresh, care îi include pe toți cei 4 noi actori ai teatrului sucevean, dar și colaboratori surpriză. Muzică live și o energie unică!

15 / Duminică / 19:00 – Dealurile Californiei

18 / Miercuri / 12:00 – Suflet de păpușă

Suflet de păpușă, un spectacol dedicat copiilor, a avut recent premiera la Suceava, fiind primit de public cu multă căldură. Regizat de Gheorghe Mândru, spectacolul îi invită pe cei mici și nu numai, într-o călătorie delicată despre legătura misterioasă dintre om, poveste și identitate. Suflet de păpușă este o poveste despre imaginație, despre puterea de a visa și despre copilul din noi, pe care nu ar trebui să-l pierdem niciodată.

22 / Duminică / 19:00 – Cioburi

Spectacolul Cioburi este montat pe scena teatrului de la Suceava de regizoarea Alexandra Bandac Marian. O adaptare după „Aniversarea” de Jeroen van den Berg, Cioburi are un conținut de actualitate despre conflictele care se nasc în cadrul unei familii moderne, o familie care se simte captivă în neputinţa de a se salva de la destrămare. Punctul de plecare este unul pozitiv și anume aniversarea zilei de naştere a mamei, însă ne dăm seama pe parcurs că asistăm, pas cu pas, la decăderea familia Beumer.

25 / Miercuri / 19:00 – Divorțul anului

Spectacolul Divorțul anului este montat pe baza unei piese adaptate de însuși marele actor Ion Lucian, după o idee a unui film celebru în perioada anilor ’70. Piesa tratează în mod comic și ironic, dar cu accente dramatice, relația soț- soție, a unor oameni ce se îndreaptă spre „a treia tinerețe” și care se află prinși în vârtejul „ipocriziei conveniențelor moderne”. Distribuția: Ovidiu Cuncea, Monica Davidescu și Aurelian Temișan. Rezervarea unui loc în sală se face pe platforma Ticketstore.ro prin donație de 90 lei/loc. Banii din bilete reprezintă donații în campania de informare prin artă Tăcerea e tot violentă, vocea ta e soluția.

28 / Sâmbătă / 19:00 – Münchausen

SpectacolulMünchausen e povestea din spatele poveștilor, o reimaginare psihologizată și ironică a aventurilor celebrului baron. Monologul surprinde încercarea lui Münchausen de dezvrăjire – de recunoaștere a minciunilor și împăcare cu lumea, de confruntare a societății care l-a batjocorit și de reintegrare în ea, prin confesiune sinceră. Confesiunea e, în același timp, o ocazie de reevaluare a relației sale cu realitatea, dar și de regăsire a echilibrului tulburat de incongruența dintre imaginea proprie despre sine și felul în care e perceput de ceilalți. O emoționantă monodramă, cu Cătălin Ștefan Mîndru!

Biletele pentru spectacolele de seară se pot procura de la casieria teatrului (luni–vineri, 13:00–16:00) sau online pe www.bilet.ro. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul oficial www.teatrulmateivisniec.ro, precum și pe paginile de Facebook și Instagram ale instituției.