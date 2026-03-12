Fotbalistele CSU Suceava, în weekend decisiv: junioarele U17 vizează calificarea în Liga Elitelor, senioarele joacă derbiul cu Chindia Târgoviște



Echipele de fotbal feminin CSU Suceava se pregătește pentru un final de săptămână încărcat de emoții și mize importante. Vineri, junioarele U17 pot obține matematic calificarea în Liga Elitelor printr-un rezultat de egalitate la Pașcani, iar duminică senioarele dispută un meci crucial în lupta pentru promovare în Liga 2, pe terenul Chindiei Târgoviște.

Vineri, 13 martie, ora 15:00 – CSM Pașcani vs CSU Suceava (Campionatul Național Junioare U17, Seria a 3-a)

Formația antrenată de Marcel Irimie și Bogdan Misiuc ocupă primul loc în seria sa și se află la un pas de accesul în faza superioară a competiției. Un rezultat de egalitate în deplasarea de la Pașcani ar asigura calificarea matematică în Liga Elitelor, o performanță notabilă pentru această grupă de junioare.

Marcel Irimie, antrenor principal CSU Suceava: „Dacă vom obține un rezultat de egalitate, vom fi calificați matematic în Liga Elitelor. Este o performanță frumoasă pentru această grupă. Nu am avut ca obiectiv inițial calificarea, dar fetele ne-au demonstrat că pot face lucruri deosebite. Dacă trecem de această fază, ar fi frumos să ajungem și la turneul final. Putem realiza acest lucru dacă privim nivelul celorlalte competitoare din serie. Marea problemă o reprezintă programarea jocurilor în zilele de vineri. Nu toate fetele au permisiunea părinților să lipsească de la școală în fiecare săptămână. Urmează încă șase meciuri care vor avea loc tot vinerea, iar profesorii și părinții nu sunt încântați de aceste absențe. Majoritatea fetelor sunt în clasa a VIII-a, urmează simulările pentru Evaluarea Națională și nu avem mereu acordul familiilor. Le mulțumesc pe această cale pentru înțelegere și sper să ne mai susțină încă două-trei luni.”

Duminică, 15 martie, ora 11:00 – Chindia Târgoviște vs CSU Suceava (Liga a 3-a Feminin, Seria a 2-a, etapa 1 din retur)

Meciul se va disputa la Răzvad și reprezintă derbiul Seriei a 2-a. După primele nouă etape din sezonul regulat, cele două echipe se află la egalitate de puncte în fruntea clasamentului, cu un ușor avantaj de golaveraj pentru Chindia (+2). În tur, pe stadionul Areni, partida s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Marcel Irimie, antrenor principal CSU Suceava: „Ne aflăm în fața unui meci foarte important în Liga 3, practic derbiul acestui campionat. Un rezultat de egalitate ne mai ține în viață, o victorie ne duce cu un pas spre Liga 2, iar o înfrângere ne scoate practic din calculul pentru promovare. Am beneficiat de un cantonament la Vatra Dornei în pauza de iarnă, însă, din păcate, nu am avut tot lotul disponibil. Avem și câteva absențe. Patru titulare nu pot participa la această deplasare din diferite motive, dar sperăm ca jucătoarele care vor intra în locul lor să își îndeplinească sarcinile. Junioarele noastre sunt pregătite și nerăbdătoare să le substituie și cred că o vor face cu succes.”

Iustina Ciubotariu, jucătoare CSU Suceava: „Pauza a fost destul de lungă, așa că am așteptat cu nerăbdare acest moment. Jocul cu Chindia este foarte important, dar pentru noi toate partidele sunt esențiale. Ne dăm silința să fim cele mai bune din campionat. Vom intra pe teren fără emoții, vom da tot ce putem și vom câștiga.”

Sara Calian, jucătoare CSU Suceava: „Există puține emoții, dar tragem tare să câștigăm și sunt convinsă că o să reușim. Sunt foarte mulțumită de modul în care s-a desfășurat pregătirea de iarnă. Cantonamentul a fost o etapă foarte utilă, la fel ca toate antrenamentele de până acum. Îi mulțumim domnului profesor pentru tot sprijinul și pentru modul în care ne antrenează. Șansele de promovare sunt mari. Îmi doresc enorm acest lucru și știu că și colegele mele sunt la fel de motivate să atingem acest obiectiv.”