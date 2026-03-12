Gheorghe Șoldan anunță concurență record la licitațiile CJ Suceava: 26 de ofertanți pentru varianta ocolitoare Gura Humorului și 9 pentru Terminalul 3 al Aeroportului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat, joi seara, printr-un comunicat de presă, un interes excepțional din partea constructorilor pentru două dintre cele mai importante proiecte de infrastructură ale județului: varianta ocolitoare a orașului Gura Humorului și noul Terminal nr. 3 al Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava.

Potrivit acestuia, la licitația pentru construcția variantei ocolitoare s-au înscris până în prezent nu mai puțin de 26 de ofertanți, un număr impresionant care reflectă atractivitatea proiectului.

La procedura de achiziție pentru proiectarea și execuția Terminalului nr. 3 de la aeroport, 9 participanți s-au înscris deja în primele două ore de la publicarea documentației în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

„Mă bucură interesul foarte mare pentru aceste două proiecte extrem de importante pentru județul nostru și îmi doresc să finalizăm cât mai repede toate aceste proceduri de achiziție publică și să avem parte de cei mai buni constructori”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Durata estimată pentru finalizarea lucrărilor, odată ce vor începe, este de aproximativ doi ani:

Varianta ocolitoare Gura Humorului – 25 de luni (5 luni proiectare + 20 luni execuție). Proiectul prevede un drum de 9,3 km în profil de drum național, care va include cel mai mare viaduct din România. Finalizarea este așteptată în 2028, moment în care traficul greu va fi deviat din oraș, reducând semnificativ aglomerația și poluarea.

Terminalul nr. 3 al Aeroportului Suceava – 24 de luni (5 luni proiectare + 19 luni execuție). Noul terminal va avea o suprafață de aproximativ 10.800 mp și va permite deservirea unui trafic de peste 2 milioane de pasageri pe an, transformând Salcea într-un hub regional modern.

Aceste două investiții majore se alătură altor proiecte ambițioase ale CJ Suceava, printre care cel mai mare program de modernizare a drumurilor județene din istoria județului, în valoare de aproximativ 85 de milioane de euro, finanțat din fonduri europene.

Licitația pentru acest proiect este în derulare, cu 24 de ofertanți și peste 130 de operatori economici implicați în total.

„Sunt două dintre marile investiții care vor începe încă din acest an, pe lângă modernizarea drumurilor județene. Avem în licitație proiecte de aproximativ un miliard de euro care vor intra în execuție din vară”, a subliniat președintele Șoldan.