Premieră la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava: un specialist Fulbright derulează activități didactice în domeniul americanisticii

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) marchează o premieră academică importantă: pe parcursul lunii martie, găzduiește prezența profesorului Joseph Kraus de la Universitatea Scranton (Statele Unite ale Americii), în calitate de specialist Fulbright.

Acesta va desfășura activități didactice și de cercetare în domeniul americanisticii, contribuind la consolidarea programelor de studii în limba și literatura engleză de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării.

Profesorul Kraus va colabora îndeaproape cu studenții masteranzi ai programului „English in the Digital Age”, susținând prelegeri, seminarii și workshop-uri specializate.

Pe lângă activitățile cu studenții, agenda sa include o serie de prelegeri publice deschise comunității academice și locale, precum și organizarea unor dezbateri și mese rotunde pe teme legate de studiile americane, cultura digitală și literatura contemporană.

Această vizită a devenit posibilă datorită unui proiect câștigător depus la Comisia Fulbright de către lector univ. dr. Codruț Șerban, care a fost selectat în cadrul competiției internaționale organizate de Departamentul de Stat al SUA.

Proiectul subliniază prioritățile USV în dezvoltarea internaționalizării și a legăturilor academice transatlantice.

Joseph Kraus este un cadru academic cu o carieră impresionantă la Universitatea Scranton, unde a parcurs toate treptele ierarhiei universitare, de la lector la profesor titular. A ocupat poziții de conducere importante, printre care director al Departamentului de Engleză și Teatru (2017–2023) și director al programului de excelență Honors (2009–2017). Experiența sa include și perioade de predare la Oakton Community College (1998–2001) și la King’s College (2001–2004).

Specializat în istoria literară și culturală americană – cu accent pe teme precum istoria evreiască din Chicago și studiile gangsterilor în literatură –, profesorul Kraus aduce o expertiză vastă care va îmbogăți semnificativ experiența educațională a studenților suceveni.

Programul Fulbright Specialist (FSP), lansat în 2001 de Departamentul de Stat al SUA prin Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale (ECA), facilitează colaborări punctuale între experți americani de top și instituții din întreaga lume.

Instituțiile gazdă propun proiecte prioritare, iar specialiștii selectați contribuie cu know-how-ul lor la îmbunătățirea calității învățământului, la inovare academică și la întărirea relațiilor bilaterale.

Prezența profesorului Kraus la USV reprezintă nu doar o oportunitate pentru studenți de a interacționa direct cu un specialist recunoscut din SUA, ci și un pas concret spre internaționalizarea universității și promovarea studiilor americane în regiune.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă astfel tradiția de deschidere internațională, consolidând punți academice care aduc valoare adăugată atât comunității studențești, cât și mediului academic românesc în ansamblu.