Caravana Frumuseții dm ajunge la Iulius Mall Suceava: experiențe de beauty, consiliere personalizată și cele mai noi tendințe



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăvara aduce la Suceava o experiență dedicată frumuseții și stării de bine. Duminică, pe 15 martie 2026, Caravana Frumuseții dm ajunge la Iulius Mall Suceava, iar doamnele și domnișoarele vor putea descoperi cele mai noi tendințe din beauty, sfaturi personalizate și momente de răsfăț alături de specialiști.

Duminică, 15 martie, între orele 16:00 și 19:30, caravana Frumuseții dm ajunge la Iulius Mall Suceava, în locația aflată la parter. Te vei bucura de activități dedicate îngrijirii și stilului personal, iar atmosfera va fi plină de inspirație și energie pozitivă.

Participantele vor beneficia de consiliere personalizată oferită de specialiști în beauty și hairstyling, vor descoperi pașii esențiali pentru realizarea unui look impecabil și tehnici actuale de make-up. Iar dacă vrei sfaturi utile pentru îngrijirea pielii, vei avea ocazia să testezi produse populare din portofoliul dm. Un corner foto va fi special amenajat în dm pentru ca tu să surprinzi momente speciale.

Evenimentul face parte dintr-un turneu național organizat de dm România și se desfășoară sub sloganul „Ziua mea? Fiecare zi!”. Inițiativa celebrează creativitatea, stilul autentic și încrederea în sine, încurajând femeile să își exprime personalitatea.

Dacă vrei să descoperi noi ritualuri de îngrijire și să te inspiri din noile tendințe, vino la Iulius Mall Suceava și bucură-te de o experiență beauty completă!