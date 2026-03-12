23 de ani de la înființarea Gărzii Naționale de Mediu: Comisarii suceveni au „furat startul” Lunii Plantării Arborilor cu o acțiune de împădurire la Dolhasca


Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava au marcat joi, 12 martie 2026, cei 23 de ani de la înființarea instituției printr-o acțiune simbolică de plantare a puieților de stejar în fondul forestier național, alături de personalul Ocolului Silvic Dolhasca din cadrul Direcției Silvice Suceava.

Acțiunea a avut loc cu câteva zile înainte de debutul oficial al Lunii Plantării Arborilor, fiind un prim gest concret de regenerare a pădurilor și de protejare a mediului înconjurător.

„Prin astfel de inițiative ne reafirmăm angajamentul pentru protejarea mediului și pentru lăsarea unui patrimoniu natural sănătos generațiilor viitoare”, a transmis Garda de Mediu Suceava.

Garda de Mediu Suceava a adresat mulțumiri speciale domnului inginer Ciprian Costan, șeful Ocolului Silvic Dolhasca, pentru sprijinul acordat și pentru colaborarea excelentă în organizarea acestei activități.


