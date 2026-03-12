Guvernatorul militar al regiunii Cernăuți anunță investiții majore la punctul de frontieră Krasnoilsk – Vicovu de Sus: Vom atrage 5,6 milioane de euro pentru modernizare



Guvernatorul militar al regiunii Cernăuți, Ruslan Osipenko, a declarat că dezvoltarea infrastructurii de frontieră, în special a punctelor de trecere internaționale, reprezintă una dintre prioritățile strategice ale regiunii. În cadrul unei vizite de lucru efectuate în comuna Krasnoilsk, alături de conducerea locală, Serviciul Vamal și Detașamentul de Frontieră nr. 31, oficialul a inspectat punctul de trecere „Krasnoilsk – Vicovu de Sus”.

Punctul de trecere a fost deschis în noiembrie 2022 și dispune de șase benzi de circulație (câte trei pe fiecare sens) plus o bandă separată pentru pietoni. Capacitatea actuală este de până la 1.500 de persoane pe zi, dintre care 500 pietoni, și până la 300 de autovehicule. Din iulie 2024 funcționează și sistemul „єЧерга” (eCoada), care asigură o traversare mai comodă și previzibilă.

În 2025, prin acest punct au trecut peste 102.000 de autoturisme, 16.000 de autovehicule de marfă, circa 2.000 de autobuze și peste 467.000 de cetățeni. Cu toate acestea, potențialul punctului este mult mai mare, iar realizarea sa deplină necesită extinderea infrastructurii, în special pentru procesarea transportului de marfă.

Osipenko a subliniat că problema principală rămâne accesul rutier. Pentru evitarea cozilor și creșterea siguranței, a fost elaborată documentația de proiect pentru o platformă de staționare și o bandă de acumulare pentru camioane, care necesită 159 milioane de grivne. De asemenea, drumul de ocolire al orașului Storojineț (în prezent cu îmbrăcăminte din pietriș) necesită reparație capitală în valoare de 127,8 milioane de grivne.

„Vom lucra intens pentru atragerea finanțării necesare acestor proiecte, fără a uita prioritatea sprijinului acordat Forțelor de Apărare. Vom intensifica cooperarea cu partenerii europeni, în special cu partea română, pentru dezvoltarea infrastructurii de frontieră și deschiderea de noi puncte de trecere”, a precizat guvernatorul militar.

În prezent, în regiunea Cernăuți funcționează șapte puncte de trecere auto: trei cu România („Porubne – Siret”, „Krasnoilsk – Vicovu de Sus”, „Diakivți – Racovăț”) și patru cu Republica Moldova. Perspective de redeschidere există pentru punctele temporar închise din 2010 – „Șepit – Izvoarele Sucevei” și „Ruska – Ulma” – precum și pentru „Bila Krînîțea – Climăuți”.

Modernizarea punctelor existente și deschiderea unora noi reprezintă, potrivit lui Ruslan Osipenko, o componentă esențială pentru valorificarea potențialului transfrontalier al Bucovinei, care poate deveni un hub logistic important între Ucraina și Europa, mai ales în perioada de reconstrucție postbelică.