Primăria Suceava organizează consultări cu toate partidele pentru modificarea regulamentului locurilor de parcare de domiciliu, dar continuă procedura de licitație lansată

Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, va iniția în perioada imediat următoare consultări cu grupurile de consilieri locali ai tuturor partidelor politice reprezentate în Consiliul Local, în vederea analizării și îmbunătățirii procedurii de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu, a anunțat Primăria Suceava.

Anunțul vine ca răspuns la discuțiile apărute în spațiul public privind tarifele și modul de atribuire a parcărilor. Toate propunerile formulate de consilieri vor fi analizate în detaliu, iar deciziile finale vor fi supuse aprobării prin hotărâre de consiliu local, care va modifica și actualiza regulamentul actual.

Până în prezent, grupul de consilieri PSD a înaintat propuneri concrete care vizează stabilirea unui tarif anual pentru atribuirea unui loc de parcare și posibilitatea prelungirii automate a dreptului de utilizare, fără participarea la o nouă procedură, cu respectarea acelorași condiții ca la atribuirea inițială.

Până la finalizarea modificărilor regulamentului, atribuirea locurilor de parcare de domiciliu aflate în curs de desfășurare sau planificate continuă în baza Hotărârii de Consiliu Local nr. 321 din 23 decembrie 2025.

Cetățenii care îndeplinesc criteriile prevăzute de regulament pot depune în continuare cereri pentru un loc de parcare destinat unui singur autovehicul, direct pe platforma online dedicată: www.parcari.primariasv.ro.