Comisia de Dialog Social s-a reunit la Prefectura Suceava: discuții despre drepturile angajaților de la Ambulanță și prelungirea ajutorului pentru transportatori



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a condus joi, 12 martie 2026, ședința Comisiei de Dialog Social la sediul Instituției Prefectului. Alături de subprefecții Camelia Damian și Bogdan George Păstrav și de directorul cancelariei Cătălin Fediuc au participat reprezentanți ai instituțiilor publice, ai organizațiilor sindicale, patronale și ai altor parteneri sociali.

Pe ordinea de zi au fost analizate două teme majore:

Situațiile privind nerespectarea procedurilor legale și a legislației muncii la Serviciul de Ambulanță Județean Suceava. Reprezentanții sindicatelor au prezentat principalele probleme semnalate de salariați. Au fost discutate măsuri concrete pentru respectarea drepturilor angajaților și asigurarea unor condiții de muncă echitabile, astfel încât serviciul public de ambulanță să funcționeze eficient și stabil. Prelungirea schemei de ajutor de stat pentru restituirea unei părți din acciza la motorina utilizată de transportatori. Schema actuală, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 1094/2025, expiră la 31 martie 2026. Comisia a analizat oportunitatea prelungirii acesteia până la 31 decembrie 2026.

Doamna Liliana Agheorghicesei, președinta Patronatului IMM din Județul Suceava, a ridicat mai multe probleme de actualitate pentru mediul economic: modificările fiscale și taxele aplicabile în 2026, deficitul de forță de muncă, necesitatea accelerării digitalizării, simplificarea procedurilor administrative și impactul controalelor frecvente ale instituțiilor statului asupra operatorilor economici.

„Dialogul dintre autoritățile publice, organizațiile sindicale și patronale rămâne esențial pentru identificarea unor soluții echilibrate la problemele semnalate și pentru îmbunătățirea modului de funcționare a instituțiilor și a mediului economic”, au transmis reprezentanții Prefecturii Suceava.