Lansare de carte la Suceava: Gelu Vlașin prezintă romanul „Transbordare”, un univers fabulos al inițierii și mitului personal

Vineri, 30 ianuarie 2026, începând cu ora 12:00, Sala de lectură „Emanuel Diaconescu” din cadrul Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” Suceava va găzdui lansarea romanului „Transbordare”, apărut la Editura pentru Artă și Literatură din București, sub semnătura scriitorului Gelu Vlașin. Evenimentul este organizat de Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, în parteneriat cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, Editura pentru Artă și Literatură și Biblioteca USV.

Cartea va fi prezentată publicului de un panel de specialiști: prof.univ.dr. Elena-Brândușa Steiciuc, prof.dr. Isabel Vintilă și dr. Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni. Autorul Gelu Vlașin va fi prezent și va răspunde întrebărilor publicului, oferind ocazia unei întâlniri directe cu creatorul operei.

Romanul „Transbordare” este apreciat în cronici recente ca o maturizare prozastică remarcabilă a lui Gelu Vlașin, după debutul său poetic de succes din 1999 cu volumul „Tratat la psihiatrie”. Criticul literar Octavian Soviany subliniază: „Transbordare e un loc care nu figurează pe nicio hartă din lume și pe care Gelu Vlașin știe să îl transforme într-un spațiu fabulos, unde se desfășoară marile experiențe inițiatice, iar biografia este ridicată la coeficienții superiori ai mitului personal. […] Autorul ne dovedește că poate fi și un prozator de excepție, capabil să evoce o lume care are ceva din fizionomia «pădurilor de simboluri».”

Criticul Iuliana Miu evidențiază profunzimea tematică: „Gelu Vlașin chestionează atât realitatea contemporană, tot mai vizibil configurată ca o pluritate de lumi virtuale și paralele, cât și utopia celor blazați, edificată ca refugiu din fața inechităților sociale, a fariseismului și a parvenitismului. […] Cartea propune o bogată ofertă interpretativă, dar este, în primul rând, o pledoarie pentru iubirea plenară, pentru trăirea autentică și profundă. Un roman despre încrederea în forța umanității, care te transbordează dincolo de suprafețe pentru a te aduce cât mai aproape de adevărata rațiune a vieții.”

Prozatorul Bogdan Munteanu descrie romanul ca pe o poveste despre fragilitate și apartenență: „Transbordare este un roman despre fragilitate, prietenie, inițieri și mici evadări care ne țin la suprafață. […] «Clanul ciudaților» – Ștefan, Clara, Fabian, Dante și bunica Pălage – devine o familie alternativă pentru toți cei care nu-și găsesc locul într-o lume deformată.”

Gelu Vlașin, născut la Telciu (județul Bistrița-Năsăud), a debutat în România literară în 1999 cu o prezentare semnată de Nicolae Manolescu. Poezia sa a fost tradusă în numeroase țări (SUA, Canada, Spania, Germania, Franța, Italia, Rusia, Maroc, Argentina, Mexic, Australia, Coreea de Sud, Ungaria, Tunisia, Columbia, Slovacia, Israel). A fost decorat în 2012 cu Ordinul „Meritul Cultural în Grad de Cavaler” și a primit titlul de Cetățean de Onoare al localității Telciu în 2013. Are 16 premii literare naționale și internaționale, a reprezentat România la Festivalul Internațional de Poezie de la Medellín (Columbia) în 2020 și a primit Premiul Municipiului Bistrița pentru cultură în 2022.

Evenimentul reprezintă o ocazie importantă pentru comunitatea culturală suceveană de a descoperi o operă prozastică contemporană de înaltă ținută, care îmbină mitul personal cu explorarea spirituală și socială a prezentului.