Primăria Suceava lansează tutorial video pentru înscrierea la licitațiile locurilor de parcare de domiciliu – primele 600 de locuri disponibile pe strada Păcii din Burdujeni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria municipiului Suceava a publicat un tutorial video care explică pas cu pas procedura de înscriere la licitațiile electronice pentru atribuirea locurilor de parcare de domiciliu (rezidențiale) precum și link-ul direct (https://parcari.primariasv.ro/index )către aplicația dedicată și vine în contextul începerii primei etape de licitații, programată pentru joi și vineri.

Conform informațiilor transmise de municipalitate, tutorialul detaliază toți pașii necesari pentru înscriere în procedura de atribuire a locurilor de parcare, de la accesarea platformei online până la depunerea documentelor și participarea la licitație. Scopul este de a facilita accesul cetățenilor la acest nou sistem digitalizat, eliminând cât mai mult posibil confuziile și erorile de procedură.

Prima procedură de licitație se deschide joi, 29 ianuarie 2026, pentru primele 300 de locuri de parcare de pe strada Păcii, în cartierul Burdujeni. A doua tranșă, tot pe aceeași stradă, cuprinde alte 300 de locuri și va fi lansată vineri, 30 ianuarie 2026.

Primăria precizează că procesul va fi etapizat și extins ulterior la toate locurile de parcare de domiciliu din municipiu. Sistemul urmează să fie îmbunătățit permanent, în funcție de experiența acumulată pe teren, de solicitările cetățenilor și de nevoile reale identificate în zonele cu deficit major de locuri de parcare.

Municipalitatea îndeamnă sucevenii interesați să consulte din timp tutorialul și să se înscrie în platformă cât mai repede, având în vedere că numărul locurilor disponibile în primele etape este limitat.