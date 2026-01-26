ADR Nord Est anunță că municipiile din regiune pot depune proiecte pentru reabilitarea energetică a blocurilor de locuințe- 37,19 milioane euro disponibili



Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Est 2021–2027, a lansat astăzi Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte PR/NE/2026/3/RSO2.1/1/Eficiență energetică Clădiri rezidențiale – Municipii. Apelul necompetitiv pune la dispoziție un buget total de 37,19 milioane de euro, din care 31,61 milioane euro reprezintă finanțare FEDR și 5,58 milioane euro contribuție națională, pentru investiții în reducerea consumului energetic și a emisiilor de gaze cu efect de seră în blocurile de locuințe multifamiliale.

Depunerea proiectelor este deschisă începând de astăzi, 26 ianuarie 2026, ora 14:00, și se va încheia pe 26 iunie 2026, ora 14:00. Scopul principal al apelului este creșterea confortului locatarilor, diminuarea costurilor la utilități, reducerea consumului de energie și a emisiilor poluante, prin lucrări integrate de eficiență energetică.

Proiectele trebuie să includă obligatoriu lucrări de îmbunătățire a izolației termice a elementelor de anvelopă a clădirii (pereți exteriori, planșee, acoperiș, tâmplărie exterioară). Sunt eligibile și alte intervenții complementare, precum:

modernizarea sau reabilitarea sistemelor de ventilație și climatizare;

înlocuirea instalațiilor de încălzire și apă caldă menajeră cu surse regenerabile de energie (exclusiv non-fosile și non-biomasă/lemn);

implementarea sistemelor inteligente de management energetic;

modernizarea lifturilor;

dotarea cu sisteme de iluminat inteligent.

Nu sunt finanțate investițiile care utilizează combustibili fosili (cărbune, gaz natural) sau biomasă/lemn.

Pe lângă lucrările tehnice, proiectele trebuie să includă activități obligatorii de informare și conștientizare a locatarilor, pentru a evidenția beneficiile concrete ale eficienței energetice, reducerea facturilor și impactul pozitiv asupra mediului.

Cine poate aplica? Solicitanții eligibili sunt unitățile administrativ-teritoriale de tip municipiu și municipii reședință de județ din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (inclusiv municipiul Suceava). Solicitantul trebuie să încheie și să gestioneze acorduri cu asociațiile de proprietari, prin care acestea îl împuternicesc să depună și să implementeze proiectul. Este necesar acordul a cel puțin două treimi (2/3) dintre proprietarii apartamentelor sau spațiilor din bloc, conform prevederilor legale.

Prin acest apel, blocurile de locuințe din regiune pot beneficia de transformări majore: izolație termică performantă, sisteme moderne de încălzire cu surse regenerabile, consum redus și confort sporit pentru mii de familii. Investițiile reprezintă un pas important spre clădiri mai sustenabile, mai puțin poluante și mai prietenoase cu buzunarul locatarilor.

Ghidul Solicitantului și toate documentele aferente sunt disponibile pe site-ul oficial al ADR Nord-Est. Municipiile interesate sunt încurajate să inițieze cât mai rapid consultările cu asociațiile de proprietari pentru a pregăti dosarele de finanțare.