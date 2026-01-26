Furt de 47.000 euro și 30.000 lei din locuință în Rădăuți. Suspectul a fost arestat pentru 30 de zile

Intră acum și în grupul de
Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a anunțat luni că un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de furt calificat cu violare de domiciliu. Fapta ar fi avut loc în noaptea de 1 spre 2 ianuarie 2025, când inculpatul a pătruns prin efracție într-o locuință din municipiul Rădăuți și a sustras sume importante de bani.
Potrivit comunicatului Biroului de informare publică și relații cu presa al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, procurorul de caz a dispus, la data de 20 ianuarie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta este cercetat pentru că, în intervalul orar 00:42 – 01:30, s-a deplasat la un imobil din Rădăuți, unde a escaladat gardul împrejmuitor pentru a pătrunde fără drept în curte. Ulterior, a forțat o ușă de acces în locuință și a distrus sistemul de asigurare al ușii unui dormitor de la etaj, de unde a sustras 47.000 euro și aproximativ 30.000 lei. Banii au fost însușiți pe nedrept, iar autorul a părăsit locul faptei.
Procurorul a propus luarea măsurii arestării preventive pentru 30 de zile, solicitare admisă de Judecătoria Rădăuți. Instanța a dispus arestarea preventivă începând cu data de 26 ianuarie 2026 și până la 23 februarie 2026.
Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii judiciare complete.
Intră acum și în grupul de