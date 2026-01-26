Furt de 47.000 euro și 30.000 lei din locuință în Rădăuți. Suspectul a fost arestat pentru 30 de zile



Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a anunțat luni că un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de furt calificat cu violare de domiciliu. Fapta ar fi avut loc în noaptea de 1 spre 2 ianuarie 2025, când inculpatul a pătruns prin efracție într-o locuință din municipiul Rădăuți și a sustras sume importante de bani.

Potrivit comunicatului Biroului de informare publică și relații cu presa al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, procurorul de caz a dispus, la data de 20 ianuarie 2026, punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta este cercetat pentru că, în intervalul orar 00:42 – 01:30, s-a deplasat la un imobil din Rădăuți, unde a escaladat gardul împrejmuitor pentru a pătrunde fără drept în curte. Ulterior, a forțat o ușă de acces în locuință și a distrus sistemul de asigurare al ușii unui dormitor de la etaj, de unde a sustras 47.000 euro și aproximativ 30.000 lei. Banii au fost însușiți pe nedrept, iar autorul a părăsit locul faptei.

Procurorul a propus luarea măsurii arestării preventive pentru 30 de zile, solicitare admisă de Judecătoria Rădăuți. Instanța a dispus arestarea preventivă începând cu data de 26 ianuarie 2026 și până la 23 februarie 2026.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt și stabilirii răspunderii judiciare complete.