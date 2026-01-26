Vernisaj la Marginea: Expoziția „Lumea Satului” a elevei Emilia Popescu, un omagiu artistic adus tradițiilor rurale



Asociația REI – Reper Etnocultural Identitar, în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” din Marginea, a organizat vineri, 23 ianuarie 2026, vernisajul expoziției de desene „Lumea Satului”, semnată de eleva Emilia Popescu, din clasa a VIII-a. Evenimentul a reunit momente artistice de calitate și o atmosferă caldă, marcând atât talentul tinerei artiste, cât și spiritul Zilei Unirii Principatelor Române.

Expoziția propune o incursiune vizuală sensibilă în universul rural românesc, prin linii, forme și culori care evocă tradiții, obiceiuri și scene din viața satului, unde trecutul și prezentul se întâlnesc într-un dialog artistic plin de emoție. Lucrările reflectă maturitatea artistică a Emiliei Popescu și oferă publicului o perspectivă autentică asupra valorilor rurale, reinterpretate într-un limbaj plastic contemporan. Colaborarea cu Asociația REI a început în iunie 2025 și a culminat cu această primă expoziție personală a elevei.

Programul artistic a fost susținut de interpretă de muzică populară Liliana Ursachi, membrii Ansamblului Ceramik ART (coordonați de Viviana Huțuleac) și Corul Aripi Sonore (coordonat de profesoara Cătălina Hergheligiu). Momentele artistice s-au încadrat perfect în tematica expoziției și în sărbătoarea națională a Unirii Principatelor.

Emilia Popescu a mărturisit după eveniment: „Ziua aceasta a fost una specială pentru mine deoarece persoanele dragi și cei care mă apreciază au fost alături de mine. Toate cuvintele frumoase adresate și încurajările mă motivează să ajung unde îmi doresc cel mai mult. Am fost foarte mândră de colegii mei pentru momentele artistice pregătite și pentru prezența lor lângă mine. Expoziția a reprezentat cea mai frumoasă parte a evenimentului, lucrările aducând un strop de culoare.”

Mihaela Scutariu, consilier educativ la Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim”, a subliniat valoarea parteneriatului: „Expoziția de debut a elevei noastre Emilia Popescu, «Lumea satului», a reușit să demonstreze că arta și tradiția rămân limbajul universal al emoției, atunci când sunt cultivate cu dragoste. Această expoziție ne amintește de puterea parteneriatului. Colaborarea cu Asociația REI – Reper Etnocultural Identitar, locul unde binele nu este doar un concept, ci o acțiune consistentă și neostenită datorită Vivianei Huțuleac, sprijinul constant al autorităților locale în activitățile de suflet ale liceului nostru demonstrează că, atunci când oamenii își unesc viziunile și forțele, copiii talentați primesc nu doar aplauze, ci și o platformă reală de lansare.”

La vernisaj au participat primarul comunei Marginea, Gheorghe Lazăr, viceprimarul Gavriluță Hînțar, directorul liceului Cornel Grosariu, directorul adjunct Carmen Cîmpan, consilierul educativ Mihaela Scutariu, meșterul ceramist și consilier local Corneliu Magopăț, învățătoarea Lăcrimioara Tiron (care i-a ghidat pașii Emiliei în școala primară), interpreta Liliana Ursachi, profesorul Victor Nicolaiciuc, profesoara Cătălina Hergheligiu, fotograful Daniel Derevlean, cadre didactice, elevi, părinți și membri ai comunității locale.

Lucrările pot fi admirate până vineri, 30 ianuarie 2026, la Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” din Marginea. Ulterior, în perioada 3–6 februarie 2026, expoziția va fi găzduită la Centrul Cultural Bucovina din Vicovu de Sus, în cadrul Șezătorii Vicovenilor.