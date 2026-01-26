Asociația Producătorilor Agricoli din Bucovina suspendă protestele după întâlnirea cu autoritățile județene: cerințe formulate, promisiuni primite, termen de 30 de zile pentru soluții concrete



Asociația Producătorilor Agricoli din Bucovina a anunțat, luni, suspendarea protestelor, după o întâlnire amplă desfășurată luni, 26 ianuarie 2026, în sala mare a Palatului Administrativ din Suceava. Discuțiile au reunit președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, prefectul județului Traian Andronachi, majoritatea primarilor din județ și reprezentanți ai patru instituții ale statului.

Potrivit comunicatului transmis de asociație, întâlnirea a fost prima de o asemenea anvergură în România, reunind fermieri, primari și factori decidenți responsabili. Au fost abordate trei probleme majore identificate în agricultură:

Subvențiile pentru terenurile agricole – Fermierii activi, care lucrează efectiv terenul, nu primesc subvențiile APIA provenite din fonduri europene. În majoritatea cazurilor din județul Suceava, aceste sume ajung ilegal la proprietari, nu la cei care exploatează terenul, ceea ce poate expune statul român la sancțiuni financiare grave din partea Uniunii Europene. Pășunile comunale – În unele unități administrativ-teritoriale au fost înființate asociații de crescători de animale care dețin teren în folosință, dar nu au efective reale sau încărcătura corespunzătoare de animale. Aceste entități primesc totuși ilegal subvenția pe hectar de pășune. Asociația solicită un recensământ real al animalelor la nivel de UAT și o evidență precisă a efectivelor pe categorii. Titluri de proprietate incorecte – Mulți proprietari așteaptă de ani de zile în instanță îndreptarea unor erori materiale comise de comisiile locale de fond funciar, ceea ce blochează emiterea titlurilor de proprietate și împiedică încheierea de contracte de arendă între proprietari și fermieri.

Asociația subliniază că, în majoritatea localităților, fermierii au relații bune și principiale cu primăriile, însă există cazuri în care adeverințele eliberate pentru APIA nu menționează corect situația reală de exploatare a terenului (proprietar privat vs. exploatare de către fermier).

După discuții, fermierii au primit promisiuni din partea autorităților. În consecință, protestele au fost suspendate, cu rezerva explicită că, dacă în termen de 30 de zile cerințele nu vor fi soluționate concret, acțiunile vor fi reluate cu o participare mult mai mare și cu alte mecanisme democratice, până când normele europene și legislația națională vor fi respectate, iar demnitatea fermierilor va fi recunoscută.