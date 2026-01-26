VIDEO//Exercițiu de intervenție pe luciu de apă înghețată la Suceava și Fălticeni: Pompierii testează tehnici de salvare în condiții reale de iarnă



Pompierii militari din cadrul Detașamentelor de Pompieri Suceava și Fălticeni au desfășurat astăzi un exercițiu practic pe un iaz, cu scopul perfecționării tehnicilor de intervenție în cazul salvării unei persoane căzute prin gheață ruptă. Activitatea face parte din programul de pregătire specific sezonului rece și subliniază riscurile asociate suprafețelor înghețate.

Potrivit slt Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, exercițiul a vizat în principal:

testarea timpului de reacție al echipajelor;

utilizarea corectă a echipamentelor specializate pentru intervenții pe gheață ( costume de protecție, corzi de salvare, plute și scări speciale);

coordonarea eficientă între echipaje în condiții apropiate de cele reale, inclusiv simularea transportului victimei la mal în siguranță.

Astfel de antrenamente periodice sunt esențiale pentru menținerea unui nivel ridicat de pregătire operațională și pentru creșterea șanselor de succes în intervențiile reale, mai ales în perioadele cu temperaturi scăzute prelungite, când gheața subțire sau neuniformă devine extrem de periculoasă.

ISU Suceava reamintește populației recomandările de bază:

Nu accesați suprafețe înghețate pe lacuri, iazuri sau râuri fără a verifica grosimea și rezistența gheții (minimum 10 cm pentru mers individual, 15–20 cm pentru grupuri);

Evitați zonele cu apă curgătoare dedesubt, crăpături vizibile sau zone cu vegetație;

În cazul căderii prin gheață, încercați să vă mențineți calmul, să plutiți pe spate și să strigați ajutor; nu încercați să vă urcați singuri pe gheață.

Imagini din timpul exercițiului arată echipe echipate complet intervenind rapid și coordonat, subliniind profesionalismul pompierilor suceveni.