Accident grav pe DN17, între Stroiești și Ilișești: o persoană a murit, iar alte trei au fost ranite. Traficul este blocat temporar

Un accident rutier grav s-a produs luni seară, 26 ianuarie, pe DN17, între localitățile Stroiești și Ilișești.

Potrivit sublocotenent Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, în eveniment au fost implicate un autotren fără încărcătură și un microbuz.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere cu apă și spumă dotată cu modul de descarcerare, precum și o ambulanță SMURD B2. Intervenția a fost sprijinită de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Conducătorul autotrenului nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

În microbuz se aflau patru persoane – doi bărbați și două femei. Șoferul microbuzului a rămas încarcerat, fiind necesară intervenția echipajelor de descarcerare pentru extragerea acestuia. Din nefericire, după extragere, medicul de pe una dintre ambulanțele SAJ a declarat decesul conducătorului auto.

Celelalte trei persoane din microbuz, policontuzionate, au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava.

Traficul rutier pe DN17 este blocat în totalitate, iar poliția efectuează cercetări pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului.