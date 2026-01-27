Casă și anexă distruse într-un incendiu izbucnit în noapte la o gospodărie din Plopeni: Pompierii au salvat locuințele învecinate



Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni spre marți la o gospodărie din localitatea Plopeni, din orașul Salcea, fiind anunțat la numărul de urgență 112 la ora 01:29.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari ai Detașamentului de Pompieri Suceava, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Salcea, au intervenit cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. La sosirea echipajelor, ardeau generalizat o casă de locuit și o anexă gospodărească, construcții cu regim de înălțime P+1 și corp comun, existând pericol iminent de propagare la o altă locuință situată pe aceeași proprietate, precum și la gospodăria învecinată.

Intervenția a fost extrem de dificilă din cauza vântului puternic care a favorizat extinderea rapidă a flăcărilor. Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul la ora 03:30, după aproximativ două ore de eforturi susținute.

Incendiul a afectat o suprafață totală de aproximativ 150 de metri pătrați, distrugând în totalitate casa de locuit și anexa, inclusiv bunuri materiale din interior (mobilier, electrocasnice, obiecte personale). Cauza probabilă a izbucnirii focului a fost stabilită ca fiind efectul termic generat de un boiler pe lemne cu defecțiuni sau neizolat corespunzător termic.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești. Prin intervenția rapidă și coordonată a pompierilor militari și voluntari, au fost salvate construcțiile învecinate, situate la doar câțiva metri de focar, evitându-se astfel o pagubă și mai mare, a precizat sursa citată.