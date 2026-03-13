Destinația Bucovina, promovată la Salonul Mondial de Turism de la Paris: Delegație a județului Suceava condusă de vicepreședintele Nicolae Robu

O delegație a județului Suceava, condusă de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, participă în perioada 12-15 martie 2026 la Salonul Mondial de Turism de la Paris, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate industriei turismului, organizat la Paris Expo Porte de Versailles.

Evenimentul reunește anual sute de expozanți și destinații turistice din întreaga lume, oferind oportunități de prezentare a ofertelor turistice, a patrimoniului cultural și natural, precum și a tendințelor actuale din domeniul călătoriilor.

În această ediție sunt promovate peste 500 de destinații turistice, iar salonul atrage zeci de mii de vizitatori interesați de planificarea vacanțelor și de descoperirea unor experiențe autentice.

Participarea județului Suceava are ca principal obiectiv promovarea Bucovinei ca destinație turistică de referință în Europa, punând în valoare patrimoniul cultural bogat, tradițiile autentice, mănăstirile incluse în patrimoniul UNESCO, gastronomia locală și oferta variată de turism activ și rural.

Pe parcursul celor patru zile ale salonului, delegația Consiliului Județean Suceava va desfășura întâlniri de lucru cu operatori din industria turismului, agenții de turism și reprezentanți ai altor destinații, urmărind dezvoltarea de parteneriate și noi oportunități de promovare internațională a județului.

Prezența la Salonul Mondial de Turism de la Paris face parte din strategia Consiliului Județean Suceava de creștere a vizibilității Bucovinei pe piețele turistice externe și de atragere a unui număr tot mai mare de vizitatori străini în regiune, recunoscută pentru autenticitatea și bogăția sa culturală și naturală.