Bărbat din Vulturești, recalcitrant, încătușat de poliție după ce și-a agresat soția și a reclamat fals la 112 că este împiedicat să iasă din casă

Polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Preutești au intervenit joi seară, 12 martie 2026, în satul Jacota, comuna Vulturești, după un apel la 112 prin care un bărbat reclama că ar fi împiedicat să iasă din casă și amenințat de copiii vitregi.

La fața locului, polițiștii au constatat că, în jurul orei 21:00, bărbatul s-a întors de la pădure și, găsind-o pe soția sa întinsă pe pat sub influența băuturilor alcoolice, a agresat-o fizic, lovind-o și reproșându-i că nu face nimic în casă. Fiul cel mare al femeii, aflat în vizită, a auzit scandalul, s-a speriat și a fugit în drum.

În acel moment, bărbatul a apelat la 112 și a reclamat fals situația, acuzând copiii vitregi.

Când polițiștii au încercat să discute cu bărbatul, acesta a avut o atitudine sfidătoare și recalcitrantă, motiv pentru care a fost încătușat. Soția a formulat plângere penală împotriva soțului său pentru săvârșirea infracțiunii de „violență în familie”. A fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de Poliția Vulturești sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

În urma evaluării riscului întocmite pentru femeie a rezultat un risc iminent, motiv pentru care polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile.