ISJ Suceava în misiune europeană la Patras: Trei inspectori și patru profesori suceveni participă la Școala de Vară IDEATE pentru educație incluzivă digitală

O delegație a Inspectoratului Școlar Județean Suceava se află în această săptămână la Universitatea din Patras, Grecia, unde participă la evenimentele din cadrul proiectului internațional „Inclusive Digital Education and Teacher Empowerment Academy” (IDEATE Summer School).

Proiectul, finanțat prin programul Erasmus+ Teacher Academies, este coordonat de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și reunește parteneri din cinci țări: Germania (Universitatea Bielefeld), Italia (Universitatea Perugia), Grecia (Universitatea Patras), Spania (Universitatea Lleida) și România. Alături de instituțiile de învățământ superior, proiectul implică Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Casa Corpului Didactic Suceava, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, organizația Down Lleida și compania românească ASSIST Software, responsabilă cu dezvoltarea platformei digitale dedicate formării profesorilor.

La această etapă de formare participă trei inspectori școlari suceveni: prof. Adriana Coțovanu (învățământ primar), prof. Ilie-Cristian Gorcea (limba și literatura română) și prof. Ciprian-Ionuț Manolache (învățământ special). De asemenea, ISJ Suceava a selectat patru cadre didactice cursante din unitățile școlare: Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, Școala Gimnazială „Alexandru Lăpușneanu” Slatina și Școala Gimnazială Preutești.

Obiectivele principale ale proiectului vizează formarea cadrelor didactice pentru educația incluzivă, în special în lucrul cu elevii neurodivergenți și din medii diverse, prin intermediul unui curs inovator, acreditat și integrat în formarea inițială și continuă a profesorilor. Proiectul promovează mobilitatea internațională, schimbul de bune practici prin ateliere și școli de vară, precum și integrarea tehnologiilor digitale avansate – gamificare și inteligență artificială – pentru crearea unui mediu educațional accesibil și incluziv.

În paralel cu sesiunile de formare, echipa de management a ISJ Suceava participă la întâlniri strategice dedicate actualizării cursurilor, elaborării manualelor pentru profesori, pilotării programului la scară largă și asigurării sustenabilității pe termen lung a inițiativei.