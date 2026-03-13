Avertizare AEI: Motorina depășește pragul de 9 lei/litru și se îndreaptă spre 10 lei până la sfârșitul lunii martie



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



România traversează o nouă etapă de scumpiri la carburanți, iar motorina a devenit principalul semnal de alarmă al economiei. Prețul mediu al motorinei a depășit deja pragul psihologic de 9 lei pe litru, iar estimările Asociației Energia Inteligentă (AEI) arată că nivelul de 10 lei/litru ar putea fi atins până la sfârșitul lunii martie 2026.

Creșterea accelerată nu este întâmplătoare. Ea reflectă tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și impactul conflictului din jurul Iranului asupra piețelor energetice globale. Europa, inclusiv România, înregistrează un deficit structural de motorină și depinde mai mult de importuri pentru acest combustibil decât pentru benzină. În plus, există o întârziere tehnică în transmiterea scumpirilor: rafinăriile procesează țiței achiziționat cu săptămâni în urmă, ceea ce face ca motorina să reacționeze mai rapid decât benzina.

Pe termen scurt, decalajul dintre cele două prețuri va continua să crească. Motorina rămâne combustibilul esențial pentru transportul de marfă, agricultură și logistică, iar cererea ei este rigidă – camioanele și utilajele agricole nu pot schimba rapid tipul de carburant. Orice scumpire se transmite rapid în lanțul de costuri: prețul transportului, al alimentelor, al materialelor de construcții și al majorității bunurilor de consum.

„Pragul de 9 lei nu este doar o cifră simbolică. El marchează intrarea într-o zonă în care presiunea asupra economiei devine vizibilă pentru toată lumea: transportatori, fermieri, comercianți și, în final, consumatori”, a declarat Dumitru Chișăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Specialiștii AEI atrag atenția că situația paradoxală actuală – motorina mai scumpă decât benzina – este temporară. Pe măsură ce rafinăriile vor procesa țiței cumpărat la prețuri mai mari, și benzina va recupera creșterea. Întrebarea nu mai este dacă vom vedea carburanți de 10 lei pe litru, ci cât de repede se va întâmpla acest lucru.