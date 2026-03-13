Filmul apocaliptic „We Put the World to Sleep”, parțial filmat în Bucovina, continuă succesul internațional cu selecție la IndieLisboa și premiere în SUA



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Lungmetrajul românesc „We Put the World to Sleep”, realizat de regizorul rădăuțean Adrian Țofei și Duru Yücel și filmat parțial în diferite locații din Bucovina, a încheiat 2025 cu premii importante și a intrat în 2026 cu o serie nouă de selecții la festivaluri de top din Europa și Statele Unite.

Filmul, urmă spirituală a lungmetrajului cult „Be My Cat: A Film for Anne”, a obținut toamna trecută la Nightmares Film Festival din Columbus, Ohio, premiile pentru Cel mai bun lung-metraj „Midnight” și Cel mai bun rol secundar (Duru Yücel). Producția a avut premiere la festivaluri de gen precum FilmQuest, Nightmare in the Ozarks și Feratum, acumulând opt nominalizări în total. Regizorii Adrian Țofei și Duru Yücel au participat personal la evenimente și au realizat primul lor turneu în America de Nord, întâlnindu-se cu colegi și spectatori.

Reacțiile publicului și ale criticilor au fost extrem de bune. Regizorul Dallas Hallam a declarat: „Absolut l-am iubit, nu am mai văzut niciun alt film ca acesta, atât de viu, amuzant, obsedant, emoționant, cu adevărat ceva cu totul special”. Criticul Anton Bitel (Rotten Tomatoes) l-a comparat cu „F for Fake” al lui Orson Welles, iar regizorul Joe Gietl l-a numit „unul dintre cele mai bune filme found footage realizate vreodată și un clasic de cult în devenire”.

În 2026, „We Put the World to Sleep” va rula în secțiunea „Mouth of Madness” a festivalului IndieLisboa (30 aprilie – 10 mai), unul dintre cele mai importante evenimente europene și principalul festival din Portugalia. Selecția a fost confirmată recent, organizatorii descriind filmul ca „o gură de aer proaspăt, cu adevărat ceva unic”. Pe 20 februarie a avut loc premiera în Marea Britanie la Romford Horror Festival (Londra), iar pe 8 martie la MidWest WeirdFest (Wisconsin). Urmează pe 27 martie premiera pe Coasta de Vest la Unnamed Footage Festival din San Francisco (cel mai important festival nord-american dedicat found footage și cinema POV), pe 25 aprilie premiera pe Coasta de Est la First Look din New York (prezentat de Museum of Moving Image – MoMI) și o proiecție la Panic Fest (SUA).

Filmul a fost realizat pe parcursul a 10 ani, combinând metafizica din „2001: A Space Odyssey” cu realismul din „The Blair Witch Project”. Adrian Țofei și Duru Yücel au filmat în stil gherilă în România (inclusiv în Bucovina), Turcia și Ucraina (Cernăuți), improvizând pe baza unor repere narative, iar montajul a durat patru ani. Producția poate fi vizionată independent de „Be My Cat”, conexiunile fiind mai degrabă de spirit decât narative.

Teaser clip #1 „Murder in the Air”: https://youtu.be/wt2rssuoEfU Teaser clip #2 „Powerful in Death”: https://youtu.be/RRok4j6Tn6c Premiile și discursurile de la Nightmares Film Festival: https://youtu.be/nXChsWIfIGo