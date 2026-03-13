„Ţinteşte sus, FII CEL MAI BUN!” – Înscrieri deschise pentru învăţământul militar pentru anul şcolar 2026-2027 prin Centrul Militar Judeţean Suceava



Centrul Militar Judeţean Suceava, prin Biroul Informare-Recrutare, anunţă deschiderea înscrierilor pentru cariera militară în învăţământul liceal, postliceal şi universitar al Ministerului Apărării Naţionale. Tinerii dinamici şi ambiţioşi care doresc să facă parte din familia Armatei României sunt invitaţi să aplice acum pentru un viitor stabil şi plin de oportunităţi.

Pentru anul şcolar 2026-2027 sunt disponibile în total 1.893 de locuri, astfel:

816 locuri la Colegiile Naţionale Militare (învăţământ liceal militar)

251 locuri la învăţământul universitar militar

152 locuri la învăţământul universitar civil în domeniul medico-militar

100 locuri la asistenţă medicală generală

574 locuri la universităţi civile de învăţământ

Învăţământul militar este gratuit pe toată durata studiilor. Elevii şi studenţii beneficiază de şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi numeroase facilităţi extracurriculare. Programul oferă atât pregătire ştiinţifică şi umanistă de calitate, cât şi perspective reale de carieră în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Înscrierile se fac exclusiv online, accesând platforma dedicată: www.recrutaremapn.ro/signupform.php

Detalii suplimentare privind condiţiile de admitere, probele de concurs şi calendarul sunt disponibile pe site-urile oficiale ale Ministerului Apărării Naţionale: www.mapn.ro şi www.recrutare.mapn.ro, precum şi pe pagina de Facebook a Centrului Militar Judeţean Suceava.

