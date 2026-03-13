Poliția Suceava caută un tânăr de 17 ani dispărut din Câmpulung Moldovenesc: Ați văzut această persoană?



Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava desfăşoară activități de căutare şi identificare a numitului GEGOLLAJ EDISON, în vârstă de 17 ani, cu reședința în comuna Prundu Bârgăului, sat Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud.

Tânărul a plecat voluntar în data de 12 martie 2026 de la punctul de lucru al unei patiserii din municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, unde lucra cu forme legale, și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmentele lui GEGOLLAJ EDISON sunt următoarele: înălțime circa 1,90 m, greutate 130-140 kg, ochi căprui, față rotundă, păr brunet scurt, ten măsliniu, față nerasă cu barbă neproeminentă, fără tatuaje sau semne particulare vizibile.

La momentul plecării, tânărul era îmbrăcat într-o ținută de culoare neagră, formată din adidași, blugi și hanorac, și avea asupra sa o borsetă tip geantă de culoare neagră.

Pentru vizualizarea fotografiei și a altor detalii suplimentare, se poate accesa linkul oficial: https://www.politiaromana.ro/ro/copii-disparuti/gegollaj-edison-20080708

Cei care dețin orice informații utile în vederea localizării și identificării tânărului sunt rugați să se adreseze de îndată celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul de urgență SNUAU 112.