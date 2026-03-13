Șofer fără permis, prins de două ori fugind de poliție, reținut și urmează să fie propus pentru arest preventiv de 30 de zile



Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat, după ce acesta a fost prins conducând fără permis și a fugit de două ori de la semnalele regulamentare ale poliției.

Evenimentul recent a avut loc în data de 9 martie 2026, în jurul orei 21:00, pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava. În timpul unei acțiuni specifice, polițiștii din Secția Burdujeni au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism Volkswagen Passat. Conducătorul auto a ignorat semnalul, a mărit viteza și a virat dreapta pe breteaua către strada Nicolae Iorga, fiind oprit forțat în zona sensului giratoriu din dreptul supermarketului Kaufland din cartierul Burdujeni.

La legitimare s-a stabilit că șoferul nu deține permis de conducere. Verificările ulterioare au relevat că același autoturism fusese oprit și pe 21 februarie 2026, în jurul orei 00:44, pe DN 2, pe raza localității Dărmănești, însă șoferul a refuzat să oprească și a fugit, pierzându-și urma în zona cartierului de romi din Pătrăuți, pe drumuri rurale.

În urma probatoriului administrat de Biroul Rutier Suceava, împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de bărbat pentru săvârșirea a două infracțiuni de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Pe 12 martie 2026, suspectul a fost audiat în prezența unui avocat din oficiu, a recunoscut integral faptele și a fost reținut pentru 24 de ore. O escortă din cadrul Poliției Municipiului Suceava l-a transportat la Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

În data de 13 martie 2026, acesta urmează să fie prezentat Judecătoriei Suceava cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.