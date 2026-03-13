Detaliile accidentului cu doi răniți de la Dumbrăveni: Un camion cu semiremorcă a intrat pe contrasens după un derapaj și a lovit violent un taxi



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Serviciului Rutier Suceava anchetează un accident rutier produs vineri, 13 martie 2026, în jurul orei 05:43, pe DN 29, pe raza localității Dumbrăveni.

Astfel, potrivit primelor date din anchetă, șoferul unui ansamblu rutier format din autoutilitara marca MAN și semiremorca marca Krone, un bărbat de 45 de ani din comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, circula dinspre Salcea spre Dumbrăveni. Ajuns într-o curbă, pe fondul vitezei excesive, semiremorca a intrat în derapaj, ansamblul a pierdut controlul direcției, a pătruns pe sensul opus de mers și a lovit cu partea din stânga spate un autoturism marca Dacia cu regim TAXI, care se deplasa către Salcea.

În urma impactului violent, autoturismul taxi a fost proiectat în grădina unui imobil, distrugând gardul de împrejmuire. Autoutilitara s-a oprit tot în gardul proprietății, iar semiremorca a rămas în șanțul de pe marginea drumului.

În accident au fost rănite două persoane care se aflau în taxi: conducătorul auto, un bărbat de 52 de ani din comuna Dumbrăveni, și soția acestuia, o femeie de 48 de ani, pasager pe scaunul din dreapta față. Ambii au fost transportați la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

După investigațiile medicale, au fost stabilite următoarele diagnostice preliminare:

bărbatul de 52 de ani: traumatism cranio-cerebral, contuzie coloană dorso-lombară și contuzie toraco-abdominală (rămâne internat);

femeia de 48 de ani: contuzie coloană cervicală, contuzii bilaterale ale mâinilor și contuzie toraco-abdominală.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ în ambele cazuri (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.