Festivalul de Film Francez revine la Suceava: 7 producții de top, proiecții gratuite între 19 și 22 martie 2026 la USV și Teatrul „Matei Vișniec”

Institutul Francez din România și Alianța Franceză Suceava organizează, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Casa de Cultură a Studenților și Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, ediția locală a celei de-a 30-a ediții a Festivalului de Film Francez.

Evenimentul aniversar, care marchează 30 de ani de la lansarea festivalului și face parte din programul Lunii Francofoniei, va avea loc la Suceava în perioada 19-22 martie 2026. Toate proiecțiile sunt gratuite și vor fi găzduite la Auditoriumul „Joseph Schmidt” al USV (19-21 martie) și la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” (22 martie).

Ediția de la Suceava include o selecție specială de 7 filme franceze recente sau clasice, după următorul program:

• Joi, 19 martie, ora 18:00 – Le chant des forêts (2025), documentar, regia Vincent Munier • Vineri, 20 martie, ora 16:00 – La plus précieuse des marchandises (2024), animație, regia Michel Hazanavicius • Vineri, 20 martie, ora 18:30 – Miséricorde (2024), dramă, regia Alain Guiraudie • Sâmbătă, 21 martie, ora 17:00 – La Haine (1995), dramă/crimă, regia Mathieu Kassovitz • Sâmbătă, 21 martie, ora 19:00 – Animaux (2023), dramă/horror, regia Emma Benestan • Duminică, 22 martie, ora 17:00 – Arco (2025), animație/fantastic, regia Ugo Bienvenu • Duminică, 22 martie, ora 19:00 – Maria (2024), dramă, regia Jessica Palud

Festivalul național, co-organizat de cele șase Alianțe Franceze din România, propune peste 30 de filme în 16 orașe și include noi secțiuni dedicate tinerilor: Competiția Tinere Talente (scurtmetraj și lungmetraj) și o secțiune specială pentru publicul tânăr și familii.

Intrarea la toate proiecțiile din Suceava este gratuită, în limita locurilor disponibile.