Accident rutier în Dumbrăveni: coliziune între un autoturism și un autotren, două persoane transportate la spital

Pompierii militari suceveni au fost solicitați să intervină vineri dimineață, 13 martie 2026, în jurul orei 05:48, la un accident rutier produs pe raza localității Dumbrăveni, în urma unei coliziuni între un autoturism și un autotren.

Potrivit slt Louana Popovici din cadrul ISU Suceava, pentru gestionarea intervenției au fost mobilizate de urgență o autospecială cu accesorii pentru descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. Echipajele au ajuns prompt la fața locului și au evaluat situația.

În accident au fost implicate trei persoane, toate conștiente și cooperante la sosirea salvatorilor. După evaluarea medicală efectuată la fața locului, două dintre victime au necesitat transport la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Suceava pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate. Cea de-a treia persoană nu a necesitat transport la spital.

Cauzele și circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea sunt cercetate de polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.