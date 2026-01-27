Serviciul de Frontieră Cernăuți a confirmat incidentul cu deputat sucevean Petru Negrea refuzat la intrarea în Ucraina, dar neagă tratamentul umilitor la punctul de frontieră Porubne



Deputatul sucevean Petru-Gabriel Negrea, membru al Camerei Deputaților din partea partidului AUR (Alianța pentru Unirea Românilor), a fost împiedicat să intre pe teritoriul Ucrainei pe 22 ianuarie, la punctul de trecere a frontierei Porubne. Incidentul a fost confirmat de Serviciul de Frontieră al regiunii Cernăuți, care a invocat motive legate de securitatea națională.

Potrivit declarațiilor lui Petru-Gabriel Negrea, el intenționa meargă în Ucraina la invitația unui profesor de la Universitatea Națională din Cernăuți. La punctul de frontieră, grănicerii ucraineni l-au oprit și l-au informat că are interdicție de intrare în țară, fiind considerat o amenințare la securitatea națională. Deputatul a descris experiența ca fiind umilitoare: a fost condus într-un container metalic neîncălzit, la o temperatură exterioară de aproximativ -12 până la -13 grade Celsius, unde a fost obligat să se dezbrace complet pentru un control corporal, fără justificare legală aparentă. El a precizat că inițial comunicarea s-a făcut doar în ucraineană, refuzându-se utilizarea limbii române sau engleze, dar ulterior, într-un birou, a avut un dialog în română cu mai multe persoane, care i-au explicat statutul de „dușman al poporului ucrainean”. După refuz, a fost escortat înapoi pe teritoriul românesc.

Contactat de Agenția de Media ACC, Serviciul de Frontieră al regiunii Cernăuți a confirmat incidentul, precizând că refuzul a fost în conformitate cu legislația ucraineană privind statutul juridic al străinilor și apatrizilor, în special articolul 13, care permite interzicerea intrării pe baza deciziilor autorităților competente. Reprezentanții serviciului au negat orice formă de încălcare a drepturilor și libertăților deputatului sucevean și au menționat că nu pot dezvălui care instituție a emis interdicția, dar au subliniat că procedura a respectat normele legale.

„Declarațiile despre un tratament umilitor al polițiștilor de frontieră față de acest străin nu corespund realității”, arată Serviciul de Frontieră Cernăuți.

Rectorul Universității Naționale Yuriy Fedkovych din Cernăuți, Ruslan Bilouskurskyi, a declarat presei că deputatul nu a fost invitat oficial de instituție.

Petru-Gabriel Negrea, om de afaceri din Suceava cu afaceri în turism, a subliniat în declarațiile sale ajutorul oferit refugiaților ucraineni la începutul războiului, oferindu-le cazare gratuită în hotelurile sale din Gura Humorului și Rarău. El a legat interdicția de pozițiile sale publice critice față de politicile ucrainene privind comunitatea românească din Ucraina.

Până la această oră autoritățile române nu au comentat oficial.

Vă prezentăm textul articolului publicat de Agenția de Media ACC:

Politicos „întors” la Porubne: despre incidentul cu deputatul român căruia i-a fost interzisă intrarea în țară

Să ne amintim că polițiștii de frontieră ucraineni, conform instrucțiunilor structurilor de aplicare a legii, nu l-au lăsat să intre în Ucraina pe deputatul român Petru-Gabriel Negrea, care se îndrepta spre Ucraina, presupus la invitația unui profesor de la o universitate din Bucovina.

Joi, 22 ianuarie, la punctul de control „Porubne”, nu i s-a permis intrarea în țară politicianului Petru-Gabriel Negrea, membru al Camerei Deputaților din România din partea partidului de extremă dreapta AUR (Alianța pentru Unirea Românilor). Deputatul a declarat că presupus încerca să vină în Ucraina la invitația universității din Cernăuți, însă nu s-a specificat despre ce universitate este vorba.

Potrivit deputatului român, serviciul de frontieră i-a refuzat intrarea pe teritoriul Ucrainei, deoarece el reprezintă o amenințare la adresa securității naționale. Despre aceasta a informat site-ul de știri Maszol:

„La invitația unui profesor de la Universitatea Națională din Cernăuți, mă îndreptam spre Ucraina pentru a participa la activități academice. La granița ucraineană m-au oprit și m-au declarat «dușman al poporului ucrainean». După aceea, m-au supus unui tratament umilitor: m-au ținut într-un container neîncălzit la o temperatură de minus 12–13 grade și m-au obligat să mă dezbrac complet pentru așa-zisa verificare”, – a povestit Petru-Gabriel Negrea.

Ce răspund polițiștii de frontieră

Serviciul de presă al Detașamentului de Frontieră Cernăuți, jurnaliștilor de la Agenția Media ACC le-au confirmat faptul tentativei de intrare în Ucraina a politicianului român și au menționat că în niciun caz nu au încălcat drepturile și libertățile cetățeanului străin:

„Măsurile de control vamal la punctele de trecere ale Serviciului de Stat de Frontieră al Ucrainei asigură în continuare în conformitate cu normele stabilite de legislație. Acest lucru se referă în special la intrarea în Ucraina a străinilor. Intrarea în Ucraina a unui străin sau a unei persoane fără cetățenie nu este permisă dacă față de aceasta un organ de stat autorizat al Ucrainei a luat o decizie de interzicere a intrării. În cazul în care se descoperă un astfel de cetățean în timpul tentativei de a intra în Ucraina, polițiștii de frontieră refuză trecerea. Decizia de interzicere a intrării în Ucraina poate fi luată de structurile menționate în art. 13 din Legea Ucrainei „Cu privire la statutul juridic al străinilor și persoanelor fără cetățenie”.

Ce organ anume a emis decizia față de acest cetățean, o astfel de informație instituția vamală nu are dreptul să o dezvăluie. De asemenea, notăm că declarațiile despre un tratament umilitor al polițiștilor de frontieră față de acest străin nu corespund realității”.

Adăugăm, de asemenea, că jurnaliștii Agenției Media ACC au discutat cu rectorul Universității Naționale Cernăuți „Iu. Fedkovici” Ruslan Biloscurschi. Șeful instituției a menționat că deputatul român nu a fost invitat la Universitatea Națională Cernăuți.