O nouă premieră națională la Teatrul „Matei Vișniec” Suceava: „Dealurile Californiei” de Jez Butterworth, în regia lui Horia Suru

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunță o premieră națională: spectacolul „Dealurile Californiei” (The Hills of California), de Jez Butterworth, în regia lui Horia Suru. Reprezentarea va avea loc sâmbătă, 14 februarie 2026, de la ora 19:00, urmată de o a doua reprezentație duminică, 15 februarie, la aceeași oră.

Textul dramatic scris de renumitul dramaturg britanic Jez Butterworth și tradus în limba română de Adrian Solomon a avut premiera mondială la Londra, în februarie 2024, la Harold Pinter Theatre, în regia lui Sam Mendes, iar în toamna aceluiași an a fost montat pe Broadway, la Broadhurst Theatre. Piesa a fost apreciată atât de public, cât și de critici pentru profunzimea emoțională, complexitatea personajelor și interpretările de excepție.

La Suceava, montarea reprezintă o premieră națională și reunește o echipă artistică performantă, un text puternic și o distribuție generoasă, care include toți cei patru noi actori ai teatrului sucevean, alături de colaboratori surpriză. Spectacolul promite muzică live, energie intensă și o abordare contemporană a temelor propuse de Butterworth. Lucrările la producție au început încă din toamna anului 2025.

Echipa artistică și tehnică:

Regie: Horia Suru

Traducere: Adrian Solomon

Decor: Bianca Veșteman

Costume: Bianca și Sabina Veșteman

Muzică originală: Cári Tibor

Pian: Johannes Raimund Onesciuc

Coregrafie: Alice Veliche

Lighting design: Costi Baciu

Afiș: Bogdan Tulbure

Distribuția: Clara Popadiuc, Cristina Florea, Diana Lazăr, Maria Teișanu, Delu Lucaci, Adrian Andone, Cătălin Ștefan Mîndru, Ciprian Mistreanu, Răzvan Bănuț, Iulian Burciu, Bogdan Amurăriței, Johannes Raimund Onesciuc, Eliza Cîrșmariu, Clara Odette Solcan, Tamara Ioana Ursache, Anastasia Aisa Zancu-Ciornei, Amalia Ștefania Calinciuc, Andrei Teodor Păduraru.

Regizorul Horia Suru, absolvent al Facultății de Teatru și Televiziune din Cluj-Napoca (2008) și al studiilor masterale în Teatru, Film și Multimedia, este recunoscut pentru montările pe texte contemporane. Are în palmares peste 30 de spectacole la teatre importante din țară (Teatrul Național „I.L. Caragiale” București, Teatrul Odeon, Teatrul Act, Teatrul Excelsior, Teatrul „Andrei Mureșanu” Sfântu Gheorghe, Teatrul „Ioan Slavici” Arad, Teatrul de Vest Reșița). În 2022, a fost distins cu Premiul UNITER pentru cea mai bună regie a integralei „Trilogia minelor” de Csaba Székely, montată la Teatrul Dramaturgilor Români din București. A beneficiat de burse de studii la New York (SUA), Clermont-Ferrand (Franța) și Valencia (Spania).

Biletele pentru premieră și pentru reprezentația din 15 februarie sunt deja puse în vânzare și se pot procura de la casieria teatrului (luni–vineri, orele 13:00–16:00) sau online pe platforma www.bilet.ro.

Mai multe detalii despre eveniment și programul lunii februarie 2026 sunt disponibile pe site-ul oficial www.teatrulmateivisniec.ro, precum și pe paginile de Facebook și Instagram ale instituției.