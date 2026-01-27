Detaliile accidentului cu un mort și trei răniți de pe DN17, între Stroiești și Ilișești: Din cauza vitezei camionului, remorca a derapat și a ajuns pe contrasens lovind o autoutilitară



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un grav accident rutier s-a produs luni seară, 26 ianuarie 2026, în jurul orei 22:00, pe DN17, pe sectorul dintre localitățile Stroiești și Ilișești. În urma coliziunii dintre un ansamblu rutier (cap tractor + semiremorcă) și o autoutilitară au rezultat un mort și trei persoane rănite.

La fața locului au intervenit două echipaje de poliție rutieră din cadrul Biroului Rutier Suceava, un echipaj de ordine publică al Poliției Municipiului Suceava și un tehnician criminalist.

Din primele cercetări efectuate de polițiști reiese că un conducător auto în vârstă de 52 de ani, din localitatea Moldova-Sulița, care se deplasa cu un ansamblu rutier (cap tractor Man + semiremorcă Schwarzmuller) din direcția Stroiești spre Ilișești, nu a adaptat viteza la condițiile de drum existente: carosabil umed, ploaie abundentă și o curbă periculoasă la dreapta marcată cu indicator rutier, unde limita de viteză este de 30 km/h.

În aceste condiții, semiremorca a derapat și a pătruns pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune lateral-frontal cu o autoutilitară Mercedes-Benz Sprinter care circula regulamentar din direcția Ilișești spre Stroiești, pe banda a doua.

În urma impactului au rezultat:

decesul conducătorului autoutilitarei (bărbat, 50 de ani, din municipiul Fălticeni), declarat mort de cadrele medicale la ora 22:29

rănirea gravă a unui tânăr de 19 ani, pasager în autoutilitară (policontuzionat, traumatism cranio-cerebral ușor și traumatism toraco-femural)

rănirea a două femei – una de 56 de ani din municipiul Suceava și una de 67 de ani din comuna Păltinoasa (ambele policontuzionate, una cu suspiciune de fractură de gambă)

Conducătorul ansamblului rutier a fost testat cu aparatul etilometru – rezultat negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Ambele autovehicule au fost avariate puternic, iar parapetul metalic de pe marginea drumului a fost distrus.

Traficul rutier pe DN17 a fost blocat total pe durata cercetărilor la fața locului și a intervenției echipajelor de descarcerare și medicale.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier Suceava sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.