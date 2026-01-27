Suceava devine prima zonă metropolitană din România cu transport public 100% electric – Au sosit încă 11 autobuze electrice Granton



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Municipiului Suceava a anunțat, marți, că au fost livrate încă 11 autobuze electrice noi de mică capacitate (6 metri), marca Granton, din totalul de 15 unități prevăzute în Etapa a II-a a proiectului „Sistem de transport public ecologic metropolitan”.

Aceste autobuze vor intra în circulație începând cu luna februarie 2026 și se adaugă celor 112 autobuze electrice deja operaționale în transportul public local și metropolitan.

Proiectul, finanțat prin fonduri europene nerambursabile se derulează în parteneriat cu Orașul Salcea și comunele Adâncata, Bosanci, Ipotești, Mitocu Dragomirnei, Moara, Pătrăuți și Șcheia. Perioada de implementare: 30 august 2024 – 30 iunie 2027. Valoarea totală a investiției este de 76,97 milioane lei, din care 63,97 milioane lei reprezintă finanțare nerambursabilă, iar 14 milioane lei contribuția Municipiului Suceava.

Etapa a II-a include următoarele lucrări și dotări esențiale, care urmează să fie finalizate în perioada următoare:

amenajarea și modernizarea autobazei din strada Traian Vuia, inclusiv instalarea a încă 15 stații de încărcare rapidă pentru autobuzele electrice;

modernizarea a 8 stații de transport public în localitățile partenere;

implementarea unui sistem integrat de e-ticketing, informare în timp real a călătorilor, monitorizare a flotei, supraveghere video și acces Wi-Fi la bordul autobuzelor;

dotarea unui dispecerat modern de transport public, echipat cu tehnologie avansată de management și control.

Obiectivul general al proiectului este creșterea atractivității și eficienței transportului public metropolitan, reducerea utilizării autoturismelor personale în zona urbană funcțională și diminuarea semnificativă a emisiilor de CO₂. Prin finalizarea Etapei a II-a, Suceava și cele 7 localități partenere vor beneficia de un sistem de transport public 100% electric – primul și singurul de acest tip din România, atât la nivel local, cât și metropolitan.

Autoritățile locale subliniază că investiția contribuie direct la îmbunătățirea calității aerului, reducerea poluării fonice și creșterea confortului călătorilor, consolidând poziția Sucevei ca oraș-pilot în tranziția verde din România.