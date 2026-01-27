Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților se delimitează de afișe care promovează o conferință amplasate fără acord lângă lăcașuri de cult din municipiu



Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a emis un comunicat oficial prin care se delimitează categoric de afișele care promovează o conferință cu caracter politic, ideologic sau părtinitor, amplasate recent în proximitatea unor biserici din municipiul Suceava și din zonele învecinate.

Potrivit Biroului de presă al Arhiepiscopiei, afișele respective au fost plasate fără acordul preoților parohi și fără nicio binecuvântare din partea autorității eparhiale. La Centrul eparhial nu a fost înregistrată nicio solicitare oficială pentru obținerea aprobării necesare organizării sau promovării unui astfel de eveniment în incinta ori în apropierea lăcașurilor de cult.

În cazul Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din cartierul Burdujeni, părintele paroh a precizat că un afiș a fost introdus în interiorul avizierului fără știrea sa, profitându-se de defecțiunea încuietorii, care a permis accesul neautorizat. Afișe similare au fost identificate și la alte parohii din municipiu și din împrejurimi. În situațiile în care accesul în interiorul avizierelor nu a fost posibil, acestea au fost lipite pe exterior, tot fără acordul preoților.

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților subliniază că Biserica nu susține și nu promovează inițiative cu caracter politic, ideologic sau părtinitor, acestea fiind în contradicție cu misiunea sa pastorală și duhovnicească. Instituția îndeamnă credincioșii la discernământ și responsabilitate față de orice eveniment sau mesaj la care sunt invitați să participe, indiferent de contextul în care acestea sunt prezentate.