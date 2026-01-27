Control la un gater ilegal din Vicovu de Jos: Dosar penal și peste 38 mc de material lemnos confiscat



Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Gălănești au efectuat, luni, 26 ianuarie 2026, un control pe linie de combatere a tăierilor și depozitării ilegale de material lemnos la un imobil din comuna Vicovu de Jos.

Cu ocazia verificărilor la fața locului, polițiștii au identificat în curtea imobilului o cantitate totală de 38,66 mc de material lemnos fără proveniență legală justificată din care 32 de bușteni de esență rășinoasă, însumând 19,82 mc, cu o valoare estimată de 10.425 lei și 18,84 mc de cherestea de esență rășinoasă, evaluată la 13.276 lei.

Proprietarul materialului lemnos, un bărbat de 34 de ani din comuna Vicovu de Jos, nu a putut prezenta documente legale care să ateste proveniența și legalitatea depozitării lemnului (avize de însoțire, facturi, registre SUMAL etc.).

Întreaga cantitate de material lemnos, în valoare totală de 23.702 lei, a fost ridicată și confiscată în vederea continuării cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere în depozite de către operator economic sau comerciant a unui volum de materiale lemnoase pentru care diferența în plus sau în minus față de stocul scriptic înregistrat în SUMAL depășește 20% (dar nu mai puțin de 10 mc).