Poliția Suceava marchează Ziua Mondială a Protecției Datelor: Atenție la fraudele online și la riscurile pentru minori

Poliția Județeană Suceava reamintește că miercuri, 28 ianuarie 2026, este marcată la nivel mondial Ziua Protecției Datelor cu Caracter Personal, un prilej important de conștientizare a valorii ridicate a informațiilor personale și a riscurilor de exploatare frauduloasă a acestora.

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava atrage atenția cetățenilor asupra necesității vigilenței permanente în mediul digital, mai ales în contextul în care infracționalitatea informatică evoluează rapid și devine tot mai sofisticată.

Polițiștii suceveni subliniază că infractorii cibernetici exploatează frecvent încrederea, emoțiile și lipsa de informare a utilizatorilor, invocând adesea implicarea unor instituții oficiale (bănci, autorități publice, poliție) pentru a câștiga credibilitate. Metodele de înșelăciune se propagă rapid prin aplicații de mesagerie, rețele sociale sau apeluri telefonice.

Principalele metode de fraudă semnalate recent:

„Votul online” în concursuri fictive – Mesaje aparent inofensive de la cunoștințe, prin care se solicită votarea unui copil sau apropiat într-un concurs online. Link-urile conduc spre pagini frauduloase care compromit conturile de mesagerie, permițând infractorilor să preia controlul și să solicite bani de la contacte.

– Mesaje aparent inofensive de la cunoștințe, prin care se solicită votarea unui copil sau apropiat într-un concurs online. Link-urile conduc spre pagini frauduloase care compromit conturile de mesagerie, permițând infractorilor să preia controlul și să solicite bani de la contacte. Fraude prin investiții false în acțiuni sau criptomonede – Reclame sponsorizate pe rețele sociale promovează platforme inexistente de investiții cu promisiuni de câștiguri rapide. Victimele sunt contactate telefonic, convinse să instaleze aplicații de acces remote și să transfere sume importante, pierzând astfel date personale și bancare.

– Reclame sponsorizate pe rețele sociale promovează platforme inexistente de investiții cu promisiuni de câștiguri rapide. Victimele sunt contactate telefonic, convinse să instaleze aplicații de acces remote și să transfere sume importante, pierzând astfel date personale și bancare. Spoofing și apeluri cu identitate falsă – Infractorii maschează numerele de telefon sau se prezintă drept reprezentanți ai băncilor/autorităților, invocând urgențe financiare (deschidere frauduloasă de credite, nereguli în cont). Victimele sunt puse sub presiune pentru a furniza date sau a efectua transferuri. Recent au fost semnalate cazuri în care apelul este „redirecționat” către alți autori care se dau drept polițiști sau procurori.

Riscuri sporite pentru minori Adolescenții care petrec mult timp online reprezintă o categorie vulnerabilă la cyberbullying, pornografie infantilă, șantaj și grooming. Poliția recomandă părinților și profesorilor:

comunicare deschisă cu copiii despre orice situație inconfortabilă online;

evitarea contactelor cu persoane necunoscute pe rețele sociale;

protejarea datelor personale, fotografiilor și locației;

raportarea imediată a oricărei forme de agresiune online.

Recomandări esențiale pentru protecție:

Nu accesați link-uri din mesaje nesolicitate, chiar dacă par trimise de cunoștințe – verificați prin alt canal (apel telefonic).

Nu furnizați date personale, coduri sau informații bancare pe site-uri suspecte.

Evitați instalarea aplicațiilor de acces remote solicitate de persoane necunoscute.

Activați autentificarea în doi pași (2FA) pe toate conturile importante.

Utilizați parole puternice și soluții antivirus actualizate.

Raportați orice tentativă de fraudă la Poliție (112) sau la platformele respective.

Telefonul mobil, folosit intens pentru operațiuni financiare (plăți online, transferuri, acces la conturi bancare), devine principala țintă a atacurilor cibernetice. Protecția datelor personale începe cu informarea și adoptarea unor măsuri simple de securitate digitală.

Pentru orice sesizare legată de fraude online, cetățenii sunt rugați să apeleze imediat 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.