„Viețile Pictorilor” de Constantin Severin, lansată în ediție bilingvă engleză-bengali în India, cu ocazia sărbătorii Saraswati Puja

În ziua de 28 ianuarie 2026, coincizând cu sărbătoarea Saraswati Puja – dedicată zeiței cunoașterii, învățăturii și artelor în tradiția hindusă și budistă –, prestigioasa editură Red River din India a lansat ediția bilingvă engleză-bengali a volumului de poeme „Viețile Pictorilor”, semnat de poetul și eseistul român Constantin Severin.

Cartea, tradusă în limba bengali de poetul și traducătorul Debasish Lahiri, care semnează și o amplă și apreciativă prezentare critică, a fost lansată la Calcutta, în contextul unei mari sărbători culturale indiene. Editura Red River, fondată de poetul Dibyajyoti Sarna, a ales această dată simbolică pentru a sublinia legătura profundă dintre poezie, artă vizuală și spiritualitate.

În prezentarea sa, Debasish Lahiri compară volumul lui Severin cu celebrul „Viețile” ale lui Giorgio Vasari din secolul al XVI-lea, subliniind că „Viețile Pictorilor” reprezintă un monolog dramatic ventriloc în care artistul vorbește prin voci multiple ale altor artiști, creând un dialog peste timp între spirite înrudite. Criticul indian descrie poezia lui Severin prin analogia cu desenele în peniță și cerneală ale lui Vincent van Gogh din 1884 – forme noduroase, austere, care brăzdează cerurile și străjuiesc drumuri singuratice, cu o măsură perfectă între entuziasmul incipient și tăcerea monahală ce pătrunde prin crăpăturile ingambamentului.

Ediția românească a volumului a apărut în 2023 la Editura Eikon din București, cu o prefață semnată de Ovidiu Pecican, aproape simultan cu varianta în limba franceză publicată de editura L’Harmattan din Paris, prefațată de prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc. Lansarea din India reprezintă astfel a treia limbă în care opera ajunge la cititori, marcând o recunoaștere internațională semnificativă a creației poetului sucevean.

Este de remarcat că, în 1969, poezia lui Mihai Eminescu a fost tradusă în limba bengali de celebra scriitoare și traducătoare indiană Amita Bhose, deschizând astfel un pod cultural durabil între România și Bengal. Lansarea actuală a „Vieților Pictorilor” continuă această tradiție de dialog literar româno-indian.