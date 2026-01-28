Primăria Suceava propune reorganizarea aparatului de specialitate: Se înființează Serviciul cadastru și patrimoniu, fără înființarea de posturi suplimentare



Consiliul Local Suceava urmează să discute în ședința de miercuri un proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, document care vizează optimizarea activității administrative, în special în domeniul cadastrului și administrării patrimoniului, fără crearea de noi posturi.

Potrivit referatului de aprobare și raportului Serviciului resurse umane, reorganizarea are ca obiectiv principal eficientizarea modului de gestionare și administrare a patrimoniului Municipiului Suceava, precum și clarificarea circuitelor administrative interne.

Una dintre principalele modificări propuse este înființarea Serviciului cadastru, patrimoniu, structură nouă care va funcționa cu un total de 14 posturi – un post de șef serviciu și 13 posturi de execuție. Acest serviciu va reuni personal preluat din structuri existente, respectiv din Compartimentul patrimoniu, Compartimentul cadastru, fond funciar, Compartimentul locativ și Compartimentul registrul agricol.

Conform documentației, noul serviciu va avea atribuții legate de administrarea terenurilor și construcțiilor aflate în patrimoniul municipiului, gestionarea contractelor de închiriere, concesionare sau alte forme de administrare, precum și utilizarea documentațiilor cadastrale realizate conform legislației în vigoare. Reorganizarea urmărește reducerea timpilor de soluționare a lucrărilor și creșterea gradului de digitalizare a activității.

Proiectul mai prevede reorganizarea Direcției Generale Arhitect Șef, care își menține numărul total de 39 de posturi, din care patru funcții de conducere. În cadrul acesteia va funcționa Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, cu două servicii în subordine – Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului și Serviciul comerț, cultură și turism – precum și compartimentele de specialitate aferente.

De asemenea, sunt propuse redistribuiri și transformări de posturi în cadrul serviciilor existente, exclusiv prin preluarea personalului din structurile actuale, cu respectarea pregătirii profesionale și a drepturilor de carieră ale funcționarilor publici și personalului contractual. Inițiatorul subliniază că reorganizarea nu generează posturi suplimentare și se încadrează în numărul maxim de posturi aprobat pentru unitatea administrativ-teritorială.

Aplicarea noii organigrame și a statului de funcții se va face în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Consiliului Local, cu respectarea procedurilor prevăzute de Codul administrativ.