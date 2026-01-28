Primăria Suceava întărește regulile pentru parcările de domiciliu: blocare roți și noi străzi incluse în regim mixt cu autotaxare



Consiliul Local al Municipiului Suceava va discuta și adopta, miercuri, o nouă hotărâre prin care completează Regulamentul de funcționare a parcărilor de domiciliu și în regim mixt cu autotaxare, aprobat inițial prin HCL nr. 321 din 23 decembrie 2025.

Hotărârea recentă, inițiată de primarul Vasile Rîmbu și viceprimarul Dan-Ioan Cușnir, introduce modificări menite să îmbunătățească gestionarea spațiilor de parcare rezidențiale și să sporească disciplina în utilizarea lor.

Principalele completări aduse regulamentului:

Extinderea listei de străzi incluse în sistemul de parcări de domiciliu și mixt cu autotaxare: Prin completarea Anexei nr. 1 se adaugă patru noi străzi: 76. Calea Obcinilor 77. str. Avântului 78. str. Grigore Antipa 79. str. Iacob Zadik

Aceste zone se alătură celor peste 60 de străzi deja reglementate prin HCL 321/2025 (cum ar fi Bulevardul George Enescu, Calea Burdujeni, Strada Păcii, Strada Universității etc.), permițând astfel aplicarea regulilor specifice de rezervare și taxare pe un număr mai mare de artere aglomerate din municipiu.

Întărirea măsurilor de sancționare: Se introduce un nou alineat (4) la Art. 7 din regulament, care prevede că, în cazul ocupării nejustificate a unui loc de parcare rezervat rezidenților (conform Art. 7 alin. (1) lit. a)), agentul constatator poate aplica, pe lângă amenda contravențională, și măsura complementară de blocare a roților autovehiculului („roata imobilizată” sau „clamă”).

Celelalte prevederi ale regulamentului inițial rămân neschimbate, inclusiv atribuirea locurilor prin licitație online pe platformă GIS, tariful minim anual de 500 lei (TVA inclus), prioritatea pentru rezidenți, condițiile de eligibilitate stricte (fără restanțe, vehicul conform normelor etc.), programul de rezervare exclusivă (16:00–08:00 în zile lucrătoare și 24/24 în weekend/sărbători), precum și perioada gratuită publică (08:00–16:00 luni-vineri, cu excepțiile regimului mixt).

Modificările vin la scurt timp după intrarea în vigoare a regulamentului inițial și după ce Primăria a lansat deja procedurile de atribuire prin licitație în zone precum strada Păcii – Cuza Vodă II (înscrieri din 29 ianuarie 2026) și alte străzi din Burdujeni. Scopul declarat este de a asigura o gestionare mai bună a domeniului public, descongestionarea traficului și asigurarea accesului echitabil la parcările de reședință pentru locuitorii zonei, prin descurajarea abuzurilor și extinderea acoperirii.