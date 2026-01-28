Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului marcată la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți



Elevii claselor a XI-a de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți au marcat, luni, 27 ianuarie 2025, Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului printr-o serie de activități educative și de sensibilizare, organizate sub coordonarea profesorilor de istorie.

Evenimentul, desfășurat în contextul datei de 27 ianuarie – declarată din 2005 zi internațională de comemorare a victimelor Holocaustului, marcând eliberarea lagărului de concentrare de la Auschwitz și sfârșitul genocidului nazist în care au fost uciși aproximativ șase milioane de evrei – a avut ca scop principal cultivarea memoriei istorice, a empatiei și a respingerii oricărei forme de intoleranță.

Punctul central al manifestării a fost expoziția de planșe tematice realizate de elevi, fie individual, fie în echipe. Lucrările au abordat momente cheie ale Holocaustului, dar și povești individuale de curaj și rezistență umană. Printre temele evidențiate s-au numărat: portretele „Drepților între popoare”, muzee memoriale dedicate victimelor, rolul artei în păstrarea memoriei (cu accent pe două studii de caz: filmul „Pianistul” și „Lista lui Schindler”), viața în ghetouri, precum și sinagogi reprezentative din România – Sinagoga Mare din Iași, Sinagoga din Rădăuți, Templul Coral din București, Sinagoga din Cetate (Timișoara), Sinagoga din Târgu Mureș și Templul Unirea Sfântă din București.

Expoziția a combinat informații istorice riguroase cu elemente grafice de impact, fiind concepută pentru a transmite mesajul într-un mod accesibil și memorabil generațiilor tinere.

În paralel, în holul central al colegiului a fost amenajată o expoziție de carte dedicată temei Holocaustului și memoriei istorice. Au fost prezentate volume esențiale pentru înțelegerea situației evreilor în perioada interbelică, dar și literatură contemporană pentru tineret care abordează problema memoriei și a responsabilității istorice. Expoziția de carte a fost realizată în colaborare cu Biblioteca școlii, prin implicarea bibliotecarului Andreea Ciobara și a profesoarei de limba română Maria Epatov.

Activitățile au fost coordonate de profesorii de istorie Nicoleta Mitrofan, Gabriela Pogorevici, Loredana Puiu și Adrian-Nicolae Puiu.