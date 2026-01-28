Cod galben de ceață densă cu vizibilitate redusă și risc de polei în zona joasă a județului Suceava



Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 28 ianuarie 2026, o avertizare cod galben de ceață persistentă, valabilă în intervalul orar 9:00 – 12:00, care afectează o mare parte din zona joasă a județului Suceava.

Potrivit mesajului în zonele de șes și dealuri joase ale județului Suceava – respectiv zona localităților: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana– se va semnala ceață locală ce va determina vizibilitate redusă, sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.

Aceste condiții meteorologice vor favoriza, în funcție de particularitățile locale, formarea ghețușului sau a poleiului pe suprafețe expuse, în special pe drumuri secundare, poduri, viaducte și zone umbrite.

Ceața densă și poleiul pot crea condiții periculoase pentru trafic, mai ales în orele dimineții, când vizibilitatea scăzută se combină cu temperaturile negative și cu posibile depuneri de gheață subțire pe carosabil. Riscul este sporit pentru autovehiculele de gabarit mare, motociclete și biciclete, dar și pentru pietoni.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto:

reducerea vitezei și creșterea distanței de siguranță față de vehiculul din față;

utilizarea corespunzătoare a luminilor de întâlnire (faruri de ceață doar în combinație cu luminile de întâlnire);

evitarea manevrelor bruște de frânare sau depășire;

echiparea obligatorie a autovehiculelor cu anvelope de iarnă și lanțuri antiderapante în cazul unor trasee secundare mai expuse;

atenție sporită la trecerile de pietoni și la intersecții.

În zonele urbane, administrațiile locale sunt în alertă pentru eventuale intervenții de împrăștiere a materialelor antiderapante pe trotuare și drumuri publice.