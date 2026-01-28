Doi adolescenți, răniți grav în noapte la Zvoriștea după o coliziune cu motocicletele



În noaptea de 27 spre 28 ianuarie 2026, în Zvoriștea, a avut loc o coliziune violentă între două motociclete, soldat cu rănirea gravă a doi tineri.

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de slt Radu Gabriel din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava, pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava au fost alertați la miezul nopții și au intervenit cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD tip B2, fiind solicitați și sprijinul unui echipaj SAJ cu medic.

În evenimentul rutier au fost implicate două motociclete, iar în urma impactului, una dintre victime – un tânăr de 16 de ani – a intrat în stop cardio-respirator și a fost resuscitată la fața locului de echipajele medicale. Cea de-a doua victimă, un tânăr de 17 ani, a rămas conștient și cooperant.

Ambele persoane implicate au fost transportate de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.